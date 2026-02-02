España condena los ataques de Israel en Gaza y llama a "evitar todo obstáculo" para avanzar en el plan de paz

Un niño palestino en Gaza - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha condenado este lunes los "continuos ataques" por parte del Ejército israelí sobre la Franja de Gaza, reclamando a "todas las partes" que eviten cualquier "obstáculo" que impida avanzar en la segunda fase del plan de paz formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para este territorio.

"El Gobierno de España condena los continuos ataques de las fuerzas israelíes sobre la Franja de Gaza, que violan el alto el fuego alcanzado en Gaza, y han provocado ya la muerte de más de medio millar de palestinos y la destrucción de infraestructuras vitales", ha sostenido en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Así las cosas, el Ejecutivo ha instado al Gobierno de Benjamin Netanyahu "a cumplir con la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", por el que se respalda el plan de paz y se autoriza a los estados miembro a participar en la llamada Junta de Paz, "así como con el Derecho Internacional Humanitario".

"Todas las partes deben comprometerse con el cumplimiento del alto el fuego, y evitar todo obstáculo para avanzar en la Fase II del plan de paz para Gaza", ha defendido el Gobierno español.

Por último, el Ejecutivo ha ratificado "su firme compromiso con la paz y la estabilidad, trabajando con sus socios regionales para el cumplimiento de la Resolución 2803 y de la Declaración de Nueva York, que permitirán alcanzar una solución duradera al conflicto basada en la implementación de la solución de los dos Estados".

Al menos cuatro palestinos, entre ellos un niño de tres años, han muerto este lunes a causa de nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, según fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre en el marco del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han elevado este mismo lunes a 526 los muertos y a 1.447 los heridos por los ataques israelíes desde el inicio del alto el fuego, al tiempo que cifraron en 71.800 los muertos y en 171.555 los heridos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja tras los ataques del 7 de octubre de 2023.