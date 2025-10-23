España condena el paso de la Knesset hacia la anexión de Cisjordania y advierte de que es contrario al plan de Trump

Expresa su preocupación por la "violencia impune de los colonos" y la estrategia de expansión de los asentamientos

El Gobierno ha condenado este jueves el paso dado por el Parlamento israelí hacia la anexión de Cisjordania y ha advertido de que además de ser contrario al Derecho Internacional la iniciativa también es contraria al "espíritu" del plan de paz formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno ha condenado "la aprobación por el Parlamento israelí en lectura preliminar del proyecto de ley para anexionar y aplicar soberanía plena en Cisjordania".

El proyecto de ley, a juicio de España, "es contrario al Derecho Internacional y, en particular, de la opinión consultiva del 19 de julio de 2024 de la Corte Internacional de Justicia, que determina que la ocupación es ilegal".

Además, "la iniciativa en la Knesset es contraria al espíritu del plan de paz estadounidense, que ha abierto una oportunidad para alcanzar una paz duradera en la región y a los principios recogidos en la Declaración de Nueva York para la implementación de la solución de los dos Estados", ha advertido el Gobierno.

En este sentido, ha aprovechado para reiterar "su condena a la expansión de los asentamientos, ilegales según el Derecho Internacional, y a cualquier iniciativa para impedir la implementación de la solución de los dos Estados, única vía para una paz duradera en la región".

Asimismo, ha trasladado "su profunda preocupación por la situación en Cisjordania, con la violencia impune de los colonos, las operaciones militares, y la estrategia pública de expansión de asentamientos, todos ellos obstáculos para alcanzar la paz y la seguridad".