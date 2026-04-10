España debe aplicar con Gibraltar el nuevo sistema de control de frontera hasta que se active el acuerdo, según Bruselas

Obras en la zona fronteriza de Gibraltar con España para el derribo de la verja. A 1 de abril de 2026 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía, España). - Nono Rico / Europa Press

BRUSELAS 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo sistema digitalizado para reforzar el control de la frontera exterior de la Unión Europea debe estar desde este viernes "plenamente operativo" en todo el territorio comunitario, lo que incluye la frontera de España con Gibraltar, en donde las exenciones previstas por el Tratado negociado entre Reino Unido y la Unión sólo serán aplicables una vez que este acuerdo entre en vigor, previsiblemente el 15 de julio.

Así lo ha explicado a Europa Press un portavoz del Ejecutivo comunitario que confirma la recepción de una carta del Gobierno de Pedro Sánchez en relación a una eventual flexibilidad en la aplicación del Sistema de Entrada y Salida (EES, por sus siglas en inglés); aunque la fuente no aclara la opinión de Bruselas sobre la propuesta.

"La Comisión responderá a su debido tiempo", ha dicho, para después subrayar que "todos los Estados miembro, incluido España, tienen que desplegar el EES en todos sus cruces fronterizos a más tardar el 10 de abril" y que "las disposiciones legales sobre ello están claras, incluidas las excepciones para el registro".

El nuevo modelo de control fronterizo europeo, basado en la recopilación automática de datos biométricos de los ciudadanos no europeos que entren o salgan del espacio Schengen, comenzó a desplegarse de manera gradual en octubre del pasado año, con el calendario ya fijado para que los Veintisiete lo tuvieran plenamente a punto este viernes, 10 de abril.

El nuevo sistema "permitirá a las autoridades identificar riesgos en tiempo real, abordar con mayor eficacia las estancias ilegales y reforzar la confianza en el espacio Schengen", ha destacado en un comunicado para celebrar la aplicación plena la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen.

En el caso particular de Gibraltar, el acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido para redefinir la relación con el Peñón tras el Brexit prevé que los residentes en ese territorio queden exentos del registro del EES, pero las fuentes comunitarias recalcan que eso ocurrirá "una vez que entre en vigor el acuerdo".

Los Veintisiete dieron recientemente su respaldo político a que el Tratado sobre Gibraltar sea firmado y pueda entrar en vigor de manera provisional próximamente, es decir, sin esperar a que concluya el largo proceso de ratificación que incluye el voto del Parlamento Europeo--.

La estimación tanto del Gobierno como de la Unión Europea y de Reino Unido es que esa aplicación provisional sea posible "a partir del 15 de julio", si bien la fecha definitiva dependerá del ritmo en que se completen los procesos de revisión jurídica y lingüística de los textos.

En este contexto y de cara a la entrada en vigor provisional del acuerdo, las fuentes comunitarias apuntan que se están llevando a cabo "trabajos preparatorios en España para desplegar el Sistema Europeo de Seguridad (EES) en el aeropuerto de Gibraltar y garantizar que los controles fronterizos cumplan plenamente con el Código de Fronteras Schengen". Un proceso en el que el Ejecutivo comunitario "apoya" al español, concluyen las fuentes.