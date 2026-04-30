España envía 33.000 kits de ayuda humanitaria al Líbano para atender a más de 54.000 desplazados

España envía 33.000 kits de ayuda humanitaria al Líbano para atender a más de 54.000 personas desplazadas. - EXTERIORES

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha realizado un envío 33.000 kits de ayuda humanitaria al Líbano para para cubrir las necesidades básicas de más de 54.000 personas desplazadas a este país de Oriente Próximo.

Según ha transmitido en un comunicado el Ministerio que dirige José Manuel Albares, el envío, que se ha realizado a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), "responde al deterioro de la situación humanitaria provocado por la escalada de violencia en Oriente Medio". Según han expresado, esto ha generado un aumento significativo del desplazamiento forzoso de personas y de las "necesidades de protección".

El envío incluye 30.800 kits de higiene, diseñados para atender a las familias, que permitirán dar cobertura a más de 43.000 personas. Asimismo incluye 2.250 kits de cocina, destinados a unas 11.000 personas, con el objetivo de "facilitar condiciones mínimas para la preparación de alimentos en contextos de desplazamiento".

Según han informado, esta ayuda humanitaria ha supuesto una inversión al Gobierno de algo más de medio millón de euros "destinados a cubrir las necesidades básicas de unas 54.370 personas".

Los materiales serán transportados desde España por vía marítima, con salida desde Valencia en dos envíos programados a comienzos de mayo y llegada prevista a Beirut a finales de ese mes.

Finalmente han expresado que España complementará esta intervención con un segundo envío de kits de cocina a través del corredor humanitario internacional coordinado por Jordania, que permitirá agilizar la entrega sobre el terreno mediante transporte terrestre desde la región.