España, a favor de ampliar las sanciones a Irán e incluir a la Guardia Revolucionaria en la lista de grupos terroristas

Manifestación contra la represión en Irán, a 17 de enero de 2026, en Madrid (España) - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID/BRUSELAS 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno está a favor de que se adopten nuevas sanciones contra Irán tras la violenta represión de las manifestaciones contra el régimen de los ayatolás en las últimas semanas, incluida la inclusión de la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas, de cara a la reunión que mantendrán este jueves los ministros de Exteriores de la UE en la que se abordará esta cuestión.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, que han recalcado que "España está a favor de las sanciones a Irán, incluidas las relativas a la Guardia Revolucionaria" y en este sentido se suma al consenso que parece estarse abriendo camino para incluir a este órgano del aparato represivo iraní en la lista de organizaciones terroristas.

Este jueves se reúnen en Bruselas los ministros de Exteriores de los Veintisiete, un encuentro precedido por los varios debates a nivel de embajadores que han tenido lugar en Bruselas en el último mes, y donde es previsible que aprueben por unanimidad la propuesta de la Comisión para dificultar a Teherán el acceso a componentes para la producción de drones y misiles.

Aunque está aún por ver si también acordarán designar formalmente a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista, una medida reclamada por el Parlamento Europeo y que iría en línea de lo que ha expresado hasta ahora la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, que ha defendido la necesidad de aplicar "sanciones más severas" contra Irán.

Precisamente, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, adelantó el lunes que propondría esta cuestión, lo que provocó que la embajadora italiana en Teherán fuera convocada ante el Ministerio de Exteriores iraní el martes en protesta.

Por su parte, la Eurocámara aprobó la semana pasada una resolución en la que además de condenar la "represión y los asesinatos en masa" de manifestantes, también reclamó a la UE y a sus Estados miembro a que procedan "sin demora" y "sin excepciones" a clasificar a la Guardia Revolucionaria, incluidas la milicia Basij y la Fuerza Quds, "como organización terrorista".

Durante el debate, la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, propuso "nuevas restricciones a la exportación de componentes que Irán puede utilizar para la producción de drones y misiles". "Esto limitará aún más la capacidad de Irán para alimentar la continua agresión de Rusia contra Ucrania", sostuvo.

Kallas recordó que la UE ya ha impuesto sanciones a Irán dirigidas a los responsables de violaciones de Derechos Humanos, actividades de proliferación nuclear y el apoyo de Irán a la guerra de Rusia en Ucrania y aseguró que la Comisión trabaja examinando "activamente qué otras medidas se pueden adoptar" a la luz de la reciente represión.