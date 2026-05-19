España y Panamá actualizan su Tratado de Amistad para "profundizar" sus relaciones bilaterales en democracia

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la presentación del III Plan Nacional de Acción Mujeres, Paz y Seguridad (2025-2030), en la sede del ministerio, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el acuerdo por el que se autoriza la firma del Tratado General de Amistad y Cooperación entre España y Panamá, una iniciativa destinada a actualizar el anterior convenio de 1953 y poner en valor la "profundización de las relaciones bilaterales en democracia".

Según ha informado el Gobierno, el objetivo de este nuevo marco es adaptarlo a la "realidad actual" y poner en valor la "profundización de las relaciones bilaterales en democracia", basadas en "vínculos de cooperación, respeto mutuo y nexos históricos y culturales".

Las relaciones entre ambos países se asentarán sobre "los valores democráticos, los derechos humanos y un orden internacional basado en reglas", en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas. Entre los fines específicos de este tratado destacan la lucha contra la pobreza y modernización de las estructuras productivas, la integración de los pueblos de Iberoamérica, combatir el crimen organizado transnacional y proteger el medio ambiente", ha destacado Moncloa.

ACUERDO SOBRE INFORMACIÓN CLASIFICADA CON AUSTRALIA

Asimismo, el Ejecutivo ha dispuesto la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre España y Australia para la "protección mutua de la información clasificada de interés para la defensa". Este instrumento tiene como finalidad "garantizar la seguridad de la información clasificada generada o intercambiada entre las partes, especialmente en el ámbito de la industria de la defensa y el armamento".

Finalmente, el Gobierno ha considerado este acuerdo un "instrumento jurídico esencial" que "favorecerá el desarrollo de la industria española y los intercambios comerciales bilaterales en el sector".