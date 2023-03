España quiere incluir la guerra de Ucrania en la declaración de la Cumbre Iberoamericana, según Albares

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparece ante los medios a su llegada a la XXVIII Cumbre Iberoamericana - David Zorrakino - Europa Press

El ministro resta importancia a las ausencias de mandatarios: "No habrá ninguna silla vacía"



SANTO DOMINGO, 24 Mar. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Leyre Guijo) -

España ha realizado "varias propuestas" en relación con la guerra de Ucrania para su inclusión en la declaración final de la Cumbre Iberoamericana que arranca este viernes en Santo Domingo, según ha adeltantado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

En declaraciones tras su llegada acompañando al Rey Felipe VI, el ministro ha indicado que España planteará la cuestión del conflicto durante la cumbre y él la abordará en el encuentro que mantendrá este viernes con los cancilleres de los 22 países que participan en la cumbre.

Según ha precisado, "España ha presentado varias propuestas en relación con Ucrania" de cara al texto de declaración final que se está debatiendo, si bien no ha entrado en detalles sobre en qué línea sería esa mención al conflicto, habida cuenta de la división que genera entre los países de la región.

Albares se ha limitado a subrayar que la posición española ya es "suficientemente conocida" y se sustenta en el hecho de que apoyar a Ucrania significa no solo defender su soberanía e integridad territorial sino "también los principios más elementales de la carta de Naciones Unidas". "Lo que queremos es una paz justa y dentro de los principios de la Carta de la ONU", ha agregado.

La guerra de Ucrania no figura en la agenda de la cumbre, si bien el titular de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Andrés Allamand, había dado por hecho que varios mandatarios podrían suscitarlo durante los plenarios.

Con todo, el exministro chileno incidió en que la Comunidad Iberoamericana funciona por consenso y por eso para sacar adelante cualquier propuesta o texto hace falta el visto bueno de los 22 países, algo que se antoja complicado en un tema tan divisivo como el conflicto, en el que algunos países como Venezuela y Nicaragua han respaldado las tesis de Moscú.

NO HABRÁ SILLAS VACÍAS

Por otra parte, Albares ha restado importancia al hecho de que varios mandatarios no vayan a acudir a la cita de Santo Domingo. "Ausencias no va a haber ninguna, sillas vacías no va a haber ninguna" sino que "todos los países van a estar representados a un nivel muy elevado", ha defendido.

Aquellos en los que no puede acudir el jefe de Estado estarán representados por su vicepresidente o su canciller, ha puntualizado, esgrimiendo que lo importante en las cumbres iberoamericanas "no es el quién sino el qué aporta" cada país y todos están participando en el debate tanto de la declaración final como del resto de documentos que se van a adoptar.

En el caso de España, está siempre representada por el Rey y por el presidente del Gobierno como señal clara de la importancia que se da a la Comunidad Iberoamericana, ha incidido.

Según los últimos datos brindados por las autoridades dominicanas, en su calidad de anfitrionas, a Santo Domingo van a viajar 14 presidentes. Entre los que se sabe que no van a estar figuran el de Brasil, Luiz Inazio Lula da Silva; México, Andrés Manuel López Obrador; Nicaragua, Daniel Ortega; El Salvador, Nayib Bukele; y Perú, Dina Boluarte.

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, es duda hasta el último momento, aunque inicialmente sí que se le esperaba en Santo Domingo, donde por su parte sí que acudirá el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, para el que será su primera cumbre.

El ministro ha puesto en valor que esta será la primera cumbre totalmente presencial desde 2018, al tiempo que ha explicado que para España servirá de antesala a la Presidencia de turno de la UE en el segundo semestre, en la que América Latina será "una de las grandes prioridades".

PRELUDIO CUMBRE UE-CELAC

La reunión, ha añadido, permitirá conversar con muchos de los países que participarán en la cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) de mediados de julio en Bruselas y "empezar a pulsar sus expectativas" sobre dicha cita.

"España quiere que 2023 sea el año de América Latina en Europa y que América Latina esté definitivamente en el corazón de la agenda europea, con un programa de trabajo y financiación potente", ha recalcado.

En otro orden de cosas, preguntado sobre la situación de Haití, Albares ha resaltado el "compromiso" de España con el país, donde se ha mantenido abierta en todo momento la embajada y ha adelantado que próximamente viajará al país el director de la AECID, Antón Leis.

"Es necesario que la comunidad internacional mire hacia Haití", ha defendido, asegurando que "España será parte de cualquier fórmula para apoyar a Haití" porque le preocupa la situación en este país.