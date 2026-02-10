España sigue empeorando en el índice de percepción de la corrupción y cae otros tres puestos: hasta el 49 de 182 países

Archivo - La bandera de España frente a la sede del Tribunal Constitucional el día que se celebra el Pleno extraordinario del Tribunal Constitucional (TC), a 19 de diciembre de 2022, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización Transparencia Internacional ha publicado este martes su último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), en el que España continúa empeorado sus datos entre las "democracias defectuosas" tras perder un punto y caer tres puestos, hasta el 49 de 182 países del ranking global.

En este último IPC, con datos de 2025, España se sitúa a mitad de tabla con 55 puntos, pierde uno de los 56 obtenidos en el anterior informe, y queda así por detrás de Granada, Arabia Saudí, Ruanda, Botsuana o Israel.

En el anterior informe, España ya sufrió un notable retroceso de cuatro puntos y diez puestos con respecto a 2023, situándose en la posición 46 y en el puesto 16 de los 27 países de la Unión Europea.

"Los datos de España difícilmente pueden entenderse fuera del contexto global. El mapa global está cada vez más rojo, año a año se va oscureciendo más", han recordado desde Transparencia Internacional en una rueda de prensa en la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón.

España consigue en 2025 concretamente 55 puntos sobre un total de 100. "No es un cambio importante, pero no puede dejar de preocuparnos, tiene que llevarnos a una reflexión", han señalado desde esta organización.

El informe advierte de un "preocupante empeoramiento" de los niveles de corrupción con datos de 2025 en las democracias, en un mundo marcado por el "peligroso desprecio" al Derecho Internacional.

Transparencia Internacional ha incidido en una tendencia a la baja de los niveles de corrupción en países con sistemas democráticos, citando a Estados Unidos (64), Canadá (75), Nueva Zelanda (81), Reino Unido (70), Francia (66) o Suecia (80).

Dinamarca (89), Finlandia (88) y Singapur (84) repiten en lo más alto de la tabla, mientras que Venezuela (10), Somalia (9) y Sudán del Sur (9) lo hacen pero a la cola. En estos últimos casos y en la mayoría de las autocracias del mundo, como Azerbaiyán (30), la corrupción es "sistemática y se manifiesta en todos los niveles", recoge el informe.

En el informe se califica a todos los países con notas desde el 0 al 100, y la media de todos los países del mundo se ubica en 42 puntos, uno menos que la del pasado año, evidenciando así la necesidad de adoptar medidas para "proteger el interés público" y mejorar la gobernanza y el liderazgo "responsable".