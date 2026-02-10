Transparencia Internacional alerta de un "preocupante empeoramiento" de los niveles de corrupción en democracias

Archivo - Concentración contra la corrupción en Múnich, Alemania - Europa Press/Contacto/Sachelle Babbar - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización Transparencia Internacional ha publicado este martes su último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), un informe donde advierte de un "preocupante empeoramiento" de los niveles de corrupción --con datos de 2025-- en las democracias, en un mundo marcado por el "peligroso desprecio" al Derecho Internacional.

En el informe se califica a todos los países con notas desde el 0 al 100, y la media de todos los países del mundo se ubica en 42 puntos, uno menos que la del pasado año, evidenciando así la necesidad de adoptar medidas para "proteger el interés público" y mejorar la gobernanza y el liderazgo "responsable".

Más del 67% de todos los países del mundo evaluados en el informe (182) "no están logrando controlar la corrupción" y cuentan con una nota inferior 50 puntos, mientras que el número de países con una puntuación superior a 80 se ha reducido de 12 hace una década a solo cinco este año.

Dinamarca (89), Finlandia (88) y Singapur (84) repiten en lo más alto de la tabla, mientras que Venezuela (10), Somalia (9) y Sudán del Sur (9) lo hacen pero a la cola. En estos últimos casos y en la mayoría de las autocracias del mundo, como Azerbaiyán (30), la corrupción es "sistemática y se manifiesta en todos los niveles", recoge el informe.

La investigación también observa una creciente "interferencia politizada" en la actividad de las ONG en países como Georgia (50), Indonesia (34), Perú (30) o Túnez (39), donde los gobiernos han adoptado medidas para "limitar" el acceso a financiación y incluso para "desmantelar" aquellas que hacen labor de vigilancia de los poderes públicos.

"Estas leyes suelen ir acompañadas de campañas de desprestigio e intimidación. En estos contextos, es más difícil para los periodistas independientes, las organizaciones de la sociedad civil y los denunciantes denunciar la corrupción con libertad. También es más probable que los funcionarios corruptos continúen abusando de su poder", agrega la ONG.

Así, un centenar de países han mantenido su posición en el ránking, mientras que 50 cayeron puestos y 31 experimentaron mejoras respecto a los índices del año anterior, esto es, con datos de 2024.

Transparencia Internacional ha incidido en una tendencia "preocupante de empeoramiento" de los niveles de corrupción en países con sistemas democráticos, citando a Estados Unidos (64), Canadá (75), Nueva Zelanda (81), Reino Unido (70), Francia (66) o Suecia (80). España, por su parte, se sitúa a mitad de tabla con 55 puntos, pierde uno de los 56 obtenidos en el anterior informe, y queda así por detrás de Granada, Arabia Saudí, Ruanda, Botsuana o Israel.

Transparencia Internacional ha lamentado que "con demasiada frecuencia asistimos al fracaso de la buena gobernanza y del liderazgo responsable" pese a que lo que necesita el mundo son dirigentes "con principios e instituciones fuertes e independientes que actúen con integridad para proteger el interés público".

Pese a ello, ha asegurado que "la corrupción no es inevitable" y en este sentido ha apuntado a aquellos países cuyos "líderes políticos y reguladores han realizado un esfuerzo continuado por implementar amplias reformas legales e institucionales.

"En un mundo interconectado, necesitamos tanto la acción nacional como la cooperación multilateral para proteger el interés público y abordar desafíos compartidos como la corrupción. En un momento en el que presenciamos un peligroso desprecio por las normas internacionales por parte de algunos Estados, necesitamos proteger un orden global basado en normas, cimentado en la transparencia, la rendición de cuentas a la ciudadanía y el respeto por los Derechos Humanos", ha declarado su presidente, François Valérian.

Por otra parte, en una sección dedicada a los medios de comunicación en tanto que contribuyen a la aplicación de la ley y la rendición de cuentas, la ONG denuncia el asesinato de 829 periodistas desde 2012 y en zonas sin conflicto, 150 de los cuales cubrían noticias relacionadas con casos de corrupción. En 2025, murieron por este motivo cinco periodistas, incluidos Turki Al Jasser, ejecutado por las autoridades saudíes tras siete años de detención, y Gastón Medina, quien recibió un disparo frente a su domicilio en Perú. Más del 90% de estos asesinatos ocurrieron en países con un IPC menor de 50,5 como Brasil, India, México, Pakistán e Irak, que son especialmente peligrosos para los profesionales de la información.