España traslada su solidaridad a Venezuela tras los terremotos y muestra su disposición para enviar ayuda de emergencia

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha trasladado toda su solidaridad y apoyo al "pueblo hermano venezolano" tras los el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter ocurrido en el noroeste del país latinoamericano, que ha sacudido varios estados, incluido el distrito de Caracas.

Las primeras cifras oficiales apuntan a que al menos 32 personas han muerto y otras 700 han resultado heridas, sin incluir el balance de víctimas en La Guaira, una zona que se han calificado "de desastre" con "decenas de edificios colapsados".

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado de que la Embajada española y el Consulado en Caracas están "plenamente operativos", haciendo seguimiento de la situación, "del estado en que se encuentran los españoles residentes en el país y a total disposición de nuestra colonia".

El Gobierno español también ha explicado que se encuentra en contacto con las autoridades "para evaluar las necesidades" y ha trasladado su "total disposición para enviar toda la ayuda de emergencia necesaria".