El español Sergio Amante, nuevo presidente de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas

El español Sergio Amante es politólogo y miembro de las Juventudes Socialistas de Andalucía. - JUVENTUDES SOCIALISTAS

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El español Sergio Amante ha sido elegido nuevo presidente de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas (IUSY), que releva en el puesto a la dirigente tunecina Hend Mgaieth.

El nombramiento ha tenido lugar este domingo durante el congreso ordinario celebrado en Estambul (Turquía). Así, según informan las Juventudes Socialistas, el grupo español da un paso adelante al pasar de ostentar la vicepresidencia de la organización global con el valenciano Víctor Camino, a liderar la unión internacional con Amante.

Más de 200 jóvenes procedentes de los cinco continentes se han reunido en Turquía bajo el lema 'Courage in action' (Coraje en acción), para redefinir el rumbo del socialismo internacional. Durante su intervención, Amante lanzó un mensaje directo.

"Ante el avance de la ultraderecha en todo el mundo, apelo a que construyamos un espacio donde la verdad y la democracia vuelvan a ser un proyecto político para la juventud", aseguró el politólogo español y militante de las Juventudes Socialistas de Andalucía.

La delegación española ha estado respaldada por la secretaria de Estudios y Programas del PSOE, Enma López, y el aún secretario general de Juventudes Socialistas de España, Víctor Camino.