Los españoles, más preocupados por conflictos y desinformación que la media europea, pero entre los más optimistas

Archivo - La bandera de España y de la Unión Europea ondean en la Sede de la SEPI. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos españoles se muestran más preocupados que la media europea por los conflictos internacionales cerca de la Unión Europea y por los riesgos del entorno digital, como el discurso de odio o las amenazas a la libertad de expresión, mientras que mantienen uno de los mayores niveles de optimismo personal de la UE, según revela el último Eurobarómetro publicado por el Parlamento Europeo.

En concreto, un 84% de los españoles afirma estar inquieto por los conflictos y guerras cerca de las fronteras europeas, doce puntos por encima de la media comunitaria (72%), mientras que un 80% destaca su preocupación por el terrorismo, frente al 67% en el conjunto de la UE.

Una tendencia que se extiende también al terreno digital, donde España destaca con algunos de los niveles más altos de preocupación de toda la Unión. Un 82% se declara muy preocupado por el discurso de odio, 14 puntos más que la media europea, y un 85 % teme amenazas a la libertad de expresión, casi 20 puntos por encima del promedio comunitario.

La encuesta, realizada en otoño del año pasado y en la que han participado más de 26.000 personas, muestra, sin embargo, que los españoles mantienen un alto grado de confianza en el plano individual. Un 81% asegura ser optimista sobre su futuro personal y el de su familia, una cifra superior a la media europea (76%) y notablemente más alta que la registrada en otras perspectivas, como la visión sobre el futuro del mundo, de la Unión Europea o del propio país.

EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Por otro lado, España sigue siendo el único país que prioriza la educación y la investigación como la principal área en la que debería centrarse la Unión para reforzar su posición en el mundo, mientras que la mayoría de europeos, como Lituania, Dinamarca o Alemania, ven más importante hacer mayor hincapié en la defensa y la seguridad.

En concreto, un 40% de los europeos creen que la seguridad y defensa son las cuestiones principales en las que la UE debería enfocarse para reforzar su papel global, en contraste con lo que opinan los españoles, para los que solo un 27% esta materia es la más importante a la que debe enfrentarse el bloque.

Un 43% de los encuestados en España señala que la educación y la investigación debería ser la prioridad para los Veintisiete, una opinión con la que, sin embargo, solo está de acuerdo el 25% de los ciudadanos europeos.

Donde sí concuerdan ambos es en situar como segunda prioridad para la Unión Europea la competitividad, la economía y la industria, coincidiendo también en colocar en posiciones elevadas la independencia energética, los recursos y las infraestructuras.

SANIDAD PÚBLICA COMO PRIORIDAD

Preguntados sobre los asuntos que debería abordar de forma prioritaria el Parlamento Europeo, la sanidad pública ocupa un lugar especialmente destacado en España, mencionada por un 56% de los encuestados, lo que supone un aumento de trece puntos respecto al sondeo previo y una cifra notablemente superior a la media comunitaria, situada en el 32%.

Los españoles se encuentran también por encima de la media en asuntos como el apoyo a la economía y la creación de nuevos puestos de trabajo (50% frente a un 35%); o la lucha contra la pobreza y la exclusión social (30% frente a un 28%).

La inflación, la subida de precios y el coste de la vida se mantiene asimismo como una de las principales preocupaciones tanto en España como en el conjunto de la UE, con un 42% de menciones entre los españoles y un 41% en la media europea.

Las diferencias se acentúan, sin embargo, en materia de defensa y seguridad europea, ya que solo un 15% de los españoles considera que la Eurocámara debería tratar estos asuntos de forma prioritaria --siete puntos menos que en el Eurobarómetro anterior--, frente al 34% de los europeos que sí que lo ven conveniente.

MAYOR PAPEL DE LA UE Y RELEVANCIA DE LA UNIDAD EUROPEA

La encuesta refleja también una amplia demanda de una Unión Europea más activa frente a las crisis, ya que un 79% de los ciudadanos en España considera que el papel del bloque en la protección frente a riesgos globales y amenazas de seguridad debería volverse más importante en el futuro.

El respaldo a una mayor unidad entre los Estados miembro es igualmente mayoritario, con un 95% de los españoles que cree que los países de la UE deben estar más unidos para afrontar los desafíos actuales.

Preguntados sobre si la Eurocámara debería adoptar un papel más relevante, un 77% de españoles y un 59% de europeos cree que sí, aunque solo un 49% de españoles de europeos tienen una buena imagen del Parlamento Europeo.

El apoyo es superior si son cuestionados por la Unión Europea en general y su sentimiento de pertenencia al bloque, ya que tanto el 72% de los españoles y como el 62% de los europeos en general piensa que la membresía en la UE ha beneficiado a sus países.