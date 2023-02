Espinosa asegura que no es un problema para Vox de cara a la moción que Tamames haya defendido la 'Nación Catalana'

Acusa al PP de tener una "visión egocéntrica" de la política al descalificar como 'show' la moción

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha rechazado este martes que la propuesta realizada en 2017 por Ramón Tamames, su candidato independiente a la moción de censura, al expresidente de la Generalitat Artur Mas, para reconocer la "Nación Catalana", vaya a suponer un problema de credibilidad para el partido.

"Pues yo creo que no", ha contestado el portavoz al ser preguntado, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, por la repercusión que podría tener en la moción la idea que trasladó Tamames en una carta a Mas el 3 de octubre de 2017, según recoge 'El Mundo'.

En esa carta, fechada dos días después del referéndum ilegal y el mismo día del discurso en televisión del Rey Felipe VI en respuesta a lo que había ocurrido horas antes en Cataluña, el economista le sugirió a Mas el reconocimiento de la "Nación Catalana" con un "nuevo estatus" para calmar la tensión del proceso independentista.

Tamames incluye esa misiva en el libro '¿A dónde vas, Cataluña?', publicado en 2014 y reeditado en 2018, junto a cartas que remitió también al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Además, en la obra propone trasladar el Senado a Barcelona o crear en la misma ciudad un "Ministerio de Cuestiones Territoriales", así como la idea de montar una Agencia Tributaria Federal, la mutualización estatal de la deuda pública autonómica o acotar a no más del 4% los límites de la solidaridad interregional, entre otros planteamientos.

A esto, el portavoz parlamentario de Vox ha salido al paso defendiendo la autonomía de Tamames y su condición de "candidato independiente", asumiendo que tiene ideas "muy distintas" a las del partido, que es algo que creen --ha asegurado-- que da "riqueza" a la moción. No obstante, ha señalado que el candidato comparte un análisis de la situación actual y el objetivo de disolver las Cortes y convocar elecciones generales para que coincidan, si es posible, con las municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo.

Tamames es "una persona con la que tenemos algunas diferencias sustanciales", pero "sin embargo tiene un análisis o una lectura parecida de la situación actual y lo que queremos es que alguien que no piensa exactamente igual que nosotros, defienda la moción de censura", ha sostenido Espinosa de los Monteros.

Según el portavoz, si Vox hubiera querido que el candidato a la moción fuera alguien que pensara "exactamente igual" que el partido, el elegido hubiera sido su líder, Santiago Pascal, como en la última que presentaron, en octubre de 2020 y también contra Pedro Sánchez.

Espinosa de los Monteros ha apuntado que una de las razones de haber elegido a Tamames es que sus ideas pueden coincidir con las de otros partidos más allá de Vox, para así ampliar "el abanico de personas o de diputados que podían votar a favor", ha argumentado.

PRIMERO OÍR EL DISCURSO Y LUEGO DECIDIR EL VOTO

Tras recordar que Tamames "proviene de la izquierda", del Partido Comunista, y que después pasó por el CDS de Adolfo Suárez, el portavoz ha reclamado que antes de opinar y adelantar el sentido del voto conviene escuchar el discurso.

"Hay que escucharle, porque la gente está opinando ya lo que va a votar antes de escuchar lo que va a decir el profesor Tamames, que a lo mejor dice algunas cosas en las que no estamos de acuerdo, pero lo que no me cabe duda es que el análisis de por qué tenemos que convocar elecciones y devolver la voz a los españoles, eso lo compartimos, aunque haya luego motivos distintos o distintos puntos de vista sobre ciertas cosas que no son relevantes a esta moción", ha justificado.

En este sentido, Espinosa de los Monteros ha criticado la "visión egocéntrica" de la política que, a su juicio, está demostrando el PP al tildar la moción de 'show' parlamentario y no arrimar el hombro contra un Gobierno "absolutamente inepto". "Me da pena, lo sensato y razonable es escuchar" antes de votar, ha recriminado a los 'populares', que han avanzado que su intención es abstenerse.

"Definir ya de manera premeditada qué es lo que van a votar sin siquiera haber escuchado al candidato, sin siquiera haber pasado por la moción de censura demuestra que ellos están pensando en términos partidistas en vez de estar pensando en España", les ha afeado.

Así, ha confiado en que Tamames hará en su discurso un análisis "coincidente" con el de "todos" los partidos de la oposición, además de que lo que va a proponer es solo convocar elecciones anticipadas y "ahorrar" al país "seis meses de sufrimiento con este Gobierno".

PLAZOS DE LA MOCIÓN

Y sobre la tramitación de la moción, el portavoz de Vox ha explicado que el próximo martes se calificará y se tendrá por recibida por la Mesa del Congreso. A partir de ahí, ha precisado, será la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, quien decida cuándo se hace.

Para Vox, según ha dicho, será "muy significativa" la fecha. "Si es pronto, querrán decir que al Gobierno y al PSOE le interesa quitarse esto cuanto antes porque piensan que no les va a venir muy bien y querrán alejarlo lo máximo posible de las elecciones. Por el contrario, si dejan pasar las semanas y se acerca" al 28 de mayo, se supondrá que Sánchez cree que le puede favorecer, ha considerado.

Ha dicho que cree que será "pronto", ya que ve al Gobierno "no muy cómodo con esta situación". "Lo harán lo más pronto posible porque no les interesa que se acerque a las elecciones", ha pronosticado.