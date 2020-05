Espinosa de los Monteros asegura que no ha habido "un clima de insubordinación" en la Guardia Civil desde su fundación

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este jueves que no ha habido "nunca un clima de insubordinación" en la Guardia Civil desde su fundación en 1844 por el duque de Ahumada. "No lo ha habido nunca y no lo va a haber ahora", ha añadido.

Espinosa de los Monteros se ha expresado así en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, después de que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, se enzarzasen en una discusión sobre el Instituto Armado a raíz de la polémica de los últimos días.

El propio Iglesias pidió a García Egea que aclarase si desde su formación se estaba llamando a la insubordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), después de que el dirigente 'popular' pusiese de ejemplo que, hace más de cien años, el fundador de la Guardia Civil "se negó a cumplir una orden injusta del General Narváez", cuando éste era presidente del Gobierno.

En este contexto, el portavoz de Vox ha recordado que la Guardia Civil "está entre las instituciones más valoradas entre los españoles". "Y eso es por una razón: la Guardia Civil cumple con su función siempre", ha afirmado.

Así, Espinosa de los Monteros ha ido un paso más allá y se ha preguntado a qué tipo de insubordinación se refería Iglesias desde la tribuna. "Dijo que se había negado --el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos-- a cumplir órdenes. ¿Qué orden se había negado a cumplir", ha apuntado.

"¿Si decía (el ministro del Interior, Fernando Grande) Marlaska que no sabía nada del informe por qué dice que nosotros llamamos a la insubordinación? Me pareció realmente muy curioso", ha zanjado.