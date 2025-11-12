Espinosa de los Monteros avisa: habrá una "resistencia interna increíble" a un Gobierno de derechas y quemarán la calle

El presidente de la plataforma Atenea, Iván Espinosa de los Monteros, interviene en un desayuno de Nueva Economía Fórum, en el Hotel Mandarín Oriental Ritz, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

Aboga por pactos entre PP y V (EUROPA PRESS) -

El exportavoz parlamentario de Vox y presidente de la plataforma Atenea, Iván Espinosa de los Monteros, ha abogado hoy por un pacto entre PP y Vox, pero ha advertido de que el día que haya un nuevo Ejecutivo de derechas en la Moncloa los sindicatos van a "quemar" las calles y va a haber una "resistencia" interna increíble. En su opinión, lo que pase en Valencia, tras las elecciones de Extremadura, o incluso en Andalucía será un "preámbulo" de lo que ocurra tras las generales para formar el Gobierno de España.

Así lo ha afirmado durante el coloquio posterior a su intervención en el foro de Nueva Economía Forum al ser preguntado si se iría al Partido Popular en caso de que le llamase Alberto Núñéz Feijóo. El exdirigente de Vox ha señalado que le preguntaría al líder 'popular' para qué querría ficharle y qué es lo que ofrece al país.

En este sentido, cree que Feijóo tendría que ofrecer un "proyecto ambicioso, reformista, optimista, valiente" y ello "sabiendo todas las dificultades que va a haber". Espinosa de los Monteros considera que se necesita ese proyecto valiente porque cree que desde el primer día va a haber "calles quedamas" y una "resistencia interna" que va a ser "increíble" y "dificilísimo", con periodistas de izquierda, ha dicho, que "van a destrozar al siguiente gobierno".

SE UNIRÍA AL PP SI EL PLAN ES VALIENTE PERO NO PARA UN "CARGUITO"

Dicho esto, ha señalado que si ese es el plan, "todo el mundo se une", en referencia también a sí mismo aunque sin precisarlo, pero ha matizado que si es para tener un "carguito" que "no mueva" mucho las cosas, para eso no está dispuesto porque ya ha sido diputado y portavoz y "está muy satisfecho".

"A mí lo que me mueve, como creo que les mueve a muchos de ustedes, es la ambición de mejorar España, es reformar, es construir esa oportunidad, es dejar una España mejor a nuestros hijos, es luchar contra todos los elementos a pesar de todo. Y en eso yo creo que todo el mundo estaría alineado", ha argumentado.

OPTIMISTA CON LAS ENCUESTAS PERO CAUTO POR LO OCURRIDO EL 23

El presidente de la plataforma Atenea también se ha mostrado optimista con el resultado que dan las encuestas, que según asegura PP y Vox sumarían entre 190 o 200 escaños, pero cree que hay que ser "cauteloso" porque en 2023 las encuestas decían "algo parecido" y después no se cumplió.

En cualquier caso, considera que "cualquier combinación" entre PP y VOX es buena para España y está convencido de que lo que ocurra en los próximos 18 o 24 meses será un "preámbulo" de lo que pueda suceder en el futuro gobierno de España.

Espera que sea un Gobierno "estable, duradero, optimista y capaz de implementar las reformas" y cree que lo que suceda con Valencia, donde ahora PP y Vox están negociando una investidura para sustituir a Carlos Mazón; en las elecciones de Extremadura e incluso en Andalucía, si el PP pierde la mayoría absoluta, "será un preámbulo de lo que pueda pasar en el Gobierno de la nación".

En cualquier caso, ha señalado que en su periplo por España presentando su nuevo libro, ha encontrado una sensación "muy generalizada" de un "enorme hastío con este Gobierno". En su opinión, esta sensación es casi transversal a todas las ideologías. "La gente está muy, muy cansada de este Gobierno", ha precisado, pero cree que los ciudadanos tampoco están muy animados con la alternativa.

Por ello, cree que hay que animar a que los partidos que están en la oposición hablen de lo que hay que hacer, de desmontar el andamiaje sanchista y también de lo que hay que construir en los próximos 15 o 20 años.

SÁNCHEZ QUIERE SUPERAR A LOS ANTERIORES PRESIDENTES

En cuanto a si Pedro Sánchez podrá o no seguir adelante con la Legislatura dado que no cuenta con apoyos suficientes en el Parlamento tras el abandono de Junts, Espinosa de los Monteros se ha mostrado convencido de que el presidente del Gobierno "no va a tener que hacer ningún esfuerzo" por que está acostumbrado a gobernar sin presupuestos, ya que lleva más años en el Ejecutivo sin aprobar las cuentas públicas que aprobándolas.

Además, y tras calificar a Pedro Sánchez de "récordman" de los decretos leyes, ha explicado que tiene información de Moncloa de que el jefe del Ejecutivo tiene intención de superar en el cargo a los anteriores presidentes del Gobierno, salvo a Felipe González, y eso, ha señalado, lo logrará ya el próximo año: "es una de las metas que tiene, gobernar más de ocho años".

VOX NO ES UN PARTIDO EXTREMISTA Para el exdirigente de Vox, Pedro Sánchez es el ejemplo de "cómo se puede torcer la Constitución y el estado democrático de manera fraudulenta".

Tampoco acepta la afirmación de que muchos jóvenes se decantan ahora por opciones extremistas, en referencia a Vox. En su opinión y aunque reconoce sus diferencias con Vox, los extremismos de verdad son dos: los de una izquierda radical, antiespañola y antidemocrática y los de un extremismo separatista, golpista reiterado y filoterrorista.

"Eso sí son extremismos de verdad que deberían hacernos cuestionar qué ha pasado en determinadas zonas de España para que se estén apoyando opciones tan alejadas de los valores democráticos", ha exclamado. Cree que esto ha sucedido porque el Estado ha cedido en muchas cuestiones como la educación, los medios o el relato y advierte de que si no se corrige esto, esas opciones extremistas seguirán.

QUE EL PSOE VUELVA A SER UN "PARTIDO EQUIVOCADO"

En cuanto a la posibilidad de pactar con el PSOE, Espinosa de los Monteros considera que ahora es el momento de que haya un pacto, un encuentro entre dos formaciones política que "aún no han llegado concurso común", en referencia a PP y Vox, pero sin citarlos expresamente. Aunque ha dicho que para ello pueden contar con la plataforma Atenea.

Cree que una vez que estos dos partidos gobiernen y reformen, se podrá hablar sobre si la izquierda ha vuelto al camino de la responsabilidad con su país o siguen el camino del marxismo que considera resucitado en el PSOE. Con eso, ha precisado, "no se puede negociar".

En su opinión, el PSOE tiene que ser "como siempre, un partido equivocado, y ese día ya veremos si se puede volver a pactar por ellos, pero con los separatistas no hay nada que pactar".

Finalmente, Espinosa de los Monteros se ha dirigido a los invitados en el foro que estaban allí presentes, considerándoles "las élites", para instarles a que ya, que han tenido mejores oportunidades en la vida que otros, que les han sido conferidos "ciertos talentos", pidan un poco más a la clase política y tomen partido por el conjunto de la nación española.