Espinosa de los Monteros censura que los dirigentes de Vox y "los nuevos" intenten "reescribir la historia" del partido

El presidente de Atenea y exportavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, durante los Desayunos del Ateneo, a 13 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exportavoz de Vox en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros ha reprochado este lunes que los dirigentes de Vox y "los que han llegado nuevos" al partido "intenten reescribir la historia" de la formación, negando por ejemplo que Javier Ortega Smith fue "fundamental para el surgimiento" del partido.

Así lo ha hecho en un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid, donde ha reflexionado sobre la situación interna del partido al que continúa afiliado, pues el Comité de Garantías de Vox no ha resuelto el expediente de expulsión que le abrió la Ejecutiva tras plantear y trabajar por la celebración de un congreso del partido para reflexionar sobre la ideología y el funcionamiento de la formación.

Espinosa de los Monteros, que se muestra convencido de que será expulsado finalmente, es uno de los rostros más visibles de la corriente crítica respecto a la deriva de Vox, junto a figuras como Javier Ortega Smith, expulsado del partido al que se afilió el sexto y al que sus otrora compañeros niegan la condición de fundador.

"Javier es una persona que tiene un peso enorme y autoridad para hablar de Vox porque ha sido uno de los fundadores y una de las cosas que me ha impresionado es que ahora haya gente, y no solo los que han llegado nuevos, intenten reescribir la historia", ha indicado, antes de hacer hincapié en que el abogado fue "fundamental" para el surgimiento del partido.

Precisamente Ortega Smith ha deslizado sospechas sobre la financiación y las cuentas del partido y, requerido por la situación económica de Vox, Espinosa ha explicado que es "ahora" cuando está conociendo "cosas", recordando que él nunca perteneció al Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Sí era de su ámbito de conocimiento la financiación del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, que, si bien estaba a cargo de "un gerente cercano al presidente (Santiago Abascal)", "podía haber cosas de importes muy pequeños que podían ser discutibles".

"BUENA NOTICIA" QUE ORBAN PIERDA

Además, ha valorado la concesión de un préstamo de nueve millones de euros por parte de una entidad bancaria vinculada al primer ministro de Hungría, Viktor Orban. El también presidente de la fundación Atenea cree que "no es ilegal" pero no ha descartado que ese dinero sea la razón que explique el cambio de Vox de los Conservadores y Reformistas (ECR) del Parlamento Europeo a los Patriotas del húngaro.

En esta línea, ha celebrado la derrota de Orban en las elecciones húngaras del domingo, tildando de "deseable" un "alejamiento de la esfera" del presidente ruso, Vladimir Putin, que considera "una de las cosas más graves que han sucedido en Europa en los últimos años".

NIEGA LA INTENCIÓN DE FUNDAR UN PARTIDO

Preguntado por si la Fundación Atenea podría ser el germen de un partido, Espinosa de los Monteros lo ha negado y ha puntualizado que está más centrado en que los trabajos que produce su organismo resulten "útiles" para "elevar" el debate político. Y sobre si se integraría en el PP, ha reivindicado su derecho a hablar con gente de otros partidos políticos.

Por otro lado, Espinosa de los Monteros ha sugerido que la Ejecutiva pone el foco en asuntos internos antes de elecciones para justificar resultados que podrían resultar eventualmente negativos.

Asimismo, ha defendido la pertinencia de que Vox realice un congreso extraordinario para "escuchar" las distintas opiniones y "discutir la parte ideológica", además de para abordar el funcionamiento interno del partido, la adopción de "mecanismos de control, contrapesos" y definir la "actitud" respecto a los miembros del partido, ya sean cargos electos, orgánicos o militantes de base.