Espinosa de los Monteros lanza 'Atenea' reclamando el "cese de hostilidades" de PP y Vox para gobernar tras Sánchez

El exportavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros (2d), presenta 'Atenea', su nuevo 'think tank', a 25 de septiembre de 2025, en Madrid (España).

Dice que la plataforma nace "para ayudar a una España mejor" desde la sociedad civil y no ocupará el lugar de "ningún partido político"

El exportavoz parlamentario de Vox Iván Espinosa de los Monteros ha lanzado su plataforma 'Atenea' reivindicando el "cese de hostilidades" entre PP y la formación de Santiago Abascal, a la vez que ha pedido ser "generosos" ante la "oportunidad" de gobernar juntos después de Pedro Sánchez. A su vez, ha subrayado que su laboratorio de ideas nace para "ayudar a una España mejor" desde la sociedad civil y no ocupará el lugar de "ningún partido político".

En el acto de presentación que se ha celebrado en el Colegio de Arquitectos de Madrid, el exdirigente de Vox ha comenzado recordando las elecciones del 23 de julio de las que ha pedido "sacar conclusiones" después de que no se lograra una alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez porque, de no hacerse, "no es descartable un resultado parecido" en la siguiente cita electoral.

Como primera conclusión, Espinosa de los Monteros ha pedido el "cese de hostilidades" entre los "partidos llamados a propiciar un gobierno" alternativa al de PSOE y Sumar. Un mensaje que ha dirigido no solo a PP y Vox, sino también a sus militantes, votantes o medios de comunicación.

"Empecemos todos a ser un poco más generosos, a ser un poco más tolerantes entre nosotros. Sí importa España, no nuestro interés particular", ha dicho, al tiempo que ha reclamado a PP y Vox que demuestren su "capacidad de generosidad" y no "equivocarse de enemigos".

Según ha defendido, tras las próximas elecciones habrá un gobierno que saldrá tras un "acuerdo entre dos partidos" que se necesitarán frente a un ambiente que será "hostil". Así, ha señalado que lo primero que deberá hacer el próximo presidente será un "decreto urgente de desmontaje del pensamiento político e ideológico del sanchismo" y medidas ambiciosas para el estado de derecho.

"Es necesario desarrollar un programa de cambio que genere ilusión. 'Atenea' quiere contribuir a ese esfuerzo", ha afirmado Espinosa de los Monteros, quien ha señalado que su plataforma colaborará con otras para dar voz a la sociedad civil. "No se trata de ocupar el lugar de ningún partido político ni acoplarse a uno de ellos", ha sentenciado.

Al acto de presentación de la plataforma ha acudido el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith; la vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares; el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo; o la diputada 'popular' Cayetana Álvarez de Toledo, entre otros. Finalmente, el secretario general del PP, Miguel Tellado, no asistió, aunque confirmó la asistencia a próximos eventos de 'Atenea'.

SALIÓ DE VOX EN 2023

De esta manera, Espinosa de los Monteros vuelve a la escena pública tras su salida de Vox, partido en el que militó desde su fundación en 2013 junto a Santiago Abascal y donde ejerció como portavoz parlamentario en el Congreso. Se presentó a las elecciones generales del 23 de julio como 'número tres' por la lista de Madrid, sin embargo, en agosto de 2023 anunció que abandonaba la dirección del partido y su escaño de diputado, alegando "motivos personales y familiares". Entonces, anunció que se reincorporaba a la actividad privada.

En una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la publicación de su libro 'España tiene solución', Espinosa de los Monteros invitó a Vox a que fuera "más tolerante" y abandonara los "duelos fratricidas" con el PP para colaborar en la tarea de ofrecer una alternativa "ilusionante" para los españoles que consiga desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa.

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, afirmó el pasado lunes que su partido "se alegra de las iniciativas de la sociedad civil" e instó al PP a "aprovechar las ideas" de su otrora compañero de filas porque "le irá bien" si lo hace.

