Esteban (PNV) cree que el Gobierno actúa "correctamente" con su posición sobre Venezuela y apela a ser "firmes"

BILBAO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado que el Gobierno central está "actuando correctamente" en su posición respecto a Venezuela y, tras defender que hay que ser "firmes" ante lo que una situación que se está "enmarañando", ha reconocido que "una cosa es el Parlamento, que tiene que fijar la posición política, y luego el Gobierno hará lo que tenga que hacer".

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, ha opinado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha actuado correctamente" ya se se ha exigido "la presentación de los resultados mesa a mesa" de los comicios venezolanos, porque no se entiende que "haya ese oscurantismo", y, mientras tanto, "se está señalando que en los datos que aparecen en las actas presentadas, según los QR, es la oposición quien ganó" y, además, está "apretando" en la misma línea en Europa.

También cree que el Gobierno actuó "correctamente" tras la solicitud de asilo del líder opositor Edmundo González, al que "se le haya acogido" en el Estado.

"A mí me parece que lo está haciendo correctamente", ha insistido Aitor Esteban, que ha considerado que el Gobierno "lo que no quiere es perder una posición de intermediación porque España realmente tiene muchos intereses, no ya en la defensa de la democracia, sino muchos intereses económicos, y porque la colonia española es muy grande ahí".

Por su parte, ha dicho entender que "desde alguien que tiene una responsabilidad ejecutiva, a veces, quizás se pasan de prudentes", si bien ha defendido que hay que "atender también a lo que a lo que pide la oposición democrática" y tener en cuenta que "la situación cada vez se está enmarañando más con muchísimos detenidos, con gente que ha desaparecido, no se sabe dónde está, con una auténtica ausencia de la ley".

Ante esta situación, ha considerado que "hay que se firme". No obstante, ha precisado que "una cosa es el Parlamento, que tiene que fijar la posición política, y luego el Gobierno hará lo que tenga que hacer".