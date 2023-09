Esteban (PNV) no descarta unas nuevas elecciones aunque Sánchez intentará una investidura que "no va a ser fácil"

Critica la actitud "innecesariamente agresiva" de Feijóo, que "ha querido reforzar su liderazgo dentro del PP y de cara a Vox"



BILBAO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, no ha descartado la celebración de unas nuevas Elecciones Generales, aunque cree que Pedro Sánchez intentará una investidura que "no va a ser fácil", y ha pronosticado que la primera quincena de octubre "va a ser bastante clarificadora". Además, ha criticado la actitud "innecesariamente agresiva" en la investidura de Alberto Núñez Feijóo, que "ha querido reforzar su liderazgo dentro del PP y de cara a Vox" pero no ha hecho "ningún amigo".

En una entrevista en Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Esteban se ha mostrado convencido de que, en este último mes, antes de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, "innecesariamente" se ha estado "dando vueltas a la nada".

"Estaba claro que no íbamos a poder llegar a negociar y poder luego llegar a un acuerdo. Lo sabíamos desde el principio. Desde ese punto de vista, ha sido innecesario e incluso ha ido creando peor clima", ha dicho.

No obstante, considera que, tras el debate, "queda un poquito más

claro el panorama". "Feijóo ha tomado una posición y nosotros también; desde el principio, habíamos dicho lo que íbamos a hacer. Cada uno ha marcado su posición", ha añadido.

A partir de ahora, puesto que considera que el candidato popular volverá a perder este viernes la segunda votación, en la que es necesaria una mayoría simple, se verá "qué ocurre". "Si hay una nueva investidura o si directamente vamos a elecciones, que tampoco lo descarto", ha manifestado.

A su juicio, podría darse la posibilidad de que el presidente del Gobierno en funciones tenga los votos suficientes para ser investido pero, aunque "demoscópicamente le puedan estar dando bien los números, decida que le conviene más ir a unas nuevas elecciones" o que "alguno de los actores que vayan a debatir esa posible mayoría de una investidura de repente diga que no o haya alguna palabra más alta que otra por parte de alguien y entonces todo se puede ir al garete".

Aitor Estaban ha reiterado que no descarta unas nuevas elecciones generales aunque cree que Pedro Sánchez va a intentar una investidura que "no va a ser fácil". "Yo creo que esta primera quincena de octubre va a ser bastante clarificadora", ha pronosticado.

JUNTS

Preguntado por la postura de Junts, ha destacado que la formación "está planteando lo que está planteando", pero ha llamado a estar "atentos también a ERC". "Porque la pugna electoral ya se ha abierto, también el otro día en el Parlamento catalán ya se empezó por parte de Junts a pedir elecciones, en un momento que se sienten quizás más fuertes ante la opinión pública", ha explicado.

Además, ha destacado que Esquerra "está diciendo que ellos ya tienen documentos, que dudo que los tengan" para que si, en su momento, Junts llega a un acuerdo, asegurar que ellos "ya estaban en el ajo".

"Entonces, empieza a haber aquí también un tira y afloja por parte de Junts, de los dos partidos catalanes, que tampoco sé cómo puede acabar", ha precisado.

Para Aitor Esteban, es "indudable" que ahora "habría que intentar aprovechar para hablar de la cuestión territorial y de la ubicación de los que se sienten naciones, de los que son naciones dentro del Estado y de nuevo una nueva relación con el Estado".

"A partir de ahí, si vamos a temas más concretos como un referéndum, es cierto que eso es una concreción y cerrarlo ya le coloca al PSOE en una tesitura casi imposible de llevar adelante", ha señalado.

Por ello, ha dicho desconocer "si esto va a ser una cuestión de sí o no para algunos partidos políticos y cómo lo va a abordar el PSOE". "Estamos especulando a la espera de cómo se vayan a desarrollar las circunstancias en esta quincena que entramos", ha añadido.

DEBATE

Aitor Esteban ha insistido en que su partido ha sido en todo momento "honrado" con Alberto Núñez Feijóo, al que dijeron que "Vox está ahí y Vox es la ultraderecha".

"Por lo tanto, él tenía que empezar descontando 33 votos si quería empezar a hablar con nosotros y llegar a un acuerdo. Yo entiendo que le faltan muy pocos votos, le faltan cuatro votos nada más para la mayoría absoluta, pero desde luego nosotros no estamos en condiciones de prestárselos de esa manera", ha dicho.

A su juicio, la intervención del candidato del PP en el Congreso pretendía "crear climas". "Él iba a una especie de debate televisivo, con una actitud, pero con todos los grupos en general, bastante agresiva", ha dicho.

Además, ha apuntado que con el PNV "tuvo un detalle muy feo" que fue contestarle "de manera conjunta, junto con EH Bildu" y, aunque luego lo negara, "ya habían avisado a la mesa" que lo iban a hacer.

"Tuvo una actitud, diría que agresiva innecesariamente. Bueno, no es que lo repitiera una y mil veces lo del sorpasso de Bildu, lo repito, es que fue incesante, fue prácticamente todo el rato", ha indicado.

"Aquí lo que estamos hablando no sé lo que va a pasar, no sé lo que va a ocurrir, desde luego, él sí que parece que le dio bastante bola a EH Bildu, una y otra vez, porque en el fondo se retroalimentan", ha señalado.

A juicio del diputado jeltzale, "si él quería crear un clima y ahondar en ese discurso que a ellos les puede dar más votos en el Estado, pues es una opción".

También cree que el candidato popular no acudió al Congreso con un programa de gobierno, sino que ofreció un contenido un discurso que "no tenía mucho contenido ni estaba muy explicitado". "No había un programa de gobierno porque él ya se sabía perdedor antes de llegar", ha señalado.

Para Estaban, Alberto Núñez Feijóo "quizás ha querido reforzar su liderazgo dentro de su partido y no solo de su partido", sino también "de cara a Vox" al que "ha hecho un guiño, evidentemente", con su anuncio de introducir en el Código Penal la figura de "deslealtad constitucional".

Por ello, considera que la investidura y su discurso puede servir a Núñez Feijóo "para cerrar filas" en el PP, pero "para hacer amigos, ya le digo yo que no".