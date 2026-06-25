Ester Muñoz asegura que Sánchez "humilló" a los socios porque se cree "impune"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Ester Muñoz, ha asegurado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "humilló" este miércoles a sus socios parlamentarios durante el debate sobre la corrupción celebrado en el Congreso porque se cree "impune" y "sabe" que no le dejarán caer.

En declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, Muñoz ha indicado que la sesión plenaria fue "humillante" y ha subrayado que el presidente del Gobierno evidenció, tras no asumir responsabilidades políticas, que se "ríe" de los españoles y de sus socios.

"Yo creo que humilló a sus socios. La forma en la que salió, la chulería con la que les habló, su propia imagen física, con la mano en el bolsillo. Creo que reflejaba perfectamente el desprecio que siente por ellos y de alguien que cree que tiene la sartén por el mango a pesar de estar rodeado de toda la corrupción", ha enfatizado.

Muñoz ha indicado que los socios del PSOE "no paran de repetir que harán todo lo posible para que este Gobierno no caiga a pesar de la corrupción" y ha añadido que Sánchez "lo sabe". "Él sabe que es completamente impune, porque sus socios, a pesar de que dicen que todo esto es indignante y de que es muy grave y que la izquierda no es así, pues siguen robando, siguen saliendo casos de que el PSOE roba y siguen manteniéndole", ha apostillado.

"UN PRESIDENTE INDOLENTE" QUE "SE RÍE DE LOS ESPAÑOLES"

La dirigente del PP ha indicado que Pedro Sánchez es "un presidente indolente que no asume ningún tipo de responsabilidad" y ha reiterado que "se ríe de los españoles y de sus socios". "Ese es el presidente que tenemos", ha exclamado.

Al ser preguntada por la propuesta de Junts para que Sánchez se aparte y situar a un independiente al frente del Gobierno, Muñoz no ha entrado en valorarla y ha dicho que el PP lleva "mucho tiempo pidiendo elecciones" porque la legislatura "está agotada".

Ante la posibilidad de contar con el apoyo de Junts en la moción que ha presentado el Grupo Popular instando al presidente del Gobierno a presentar una cuestión de confianza, Muñoz ha afirmado que si los socios son "coherentes" con lo que han dicho públicamente "saldrá adelante".

En cuanto a los chats del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y su secretaria, Ester Muñoz no ha querido tampoco entrar a valorarlos y ha dicho que "forman parte de una investigación y de un informe de la UDEF". "Por tanto lo que importa es lo que piense el juez sobre esos mensajes y esos pagos", ha apostillado.