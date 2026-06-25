El PP recuerda a Sánchez que Feijóo no nombró a ningún encausado del PP mientras que él si ha nombrado a los del PSOE

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha recordado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que Alberto Núñez Feijóo no nombró a ninguno de los encausados del Partido Popular, mientras que el jefe del Ejecutivo sí ha nombrado a los imputados del PSOE, alguno ya condenado como José Luis Ábalos.

Muñoz ha echado en cara estos hechos a Pedro Sánchez durante una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en las que ha respondido a las acusaciones que lanzó ayer el presidente del Gobierno a Feijóo, durante su comparecencia en el Parlamento, recordando los casos de corrupción del PP, algunos ya juzgados y otros lo están siendo ahora como el 'caso Kitchen'.

La dirigente 'popular' no se ha mostrado extrañada por que Pedro Sánchez se defendiera atacando porque "siempre lo ha hecho desde sus inicios". "No esperábamos otra cosa", ha exclamado.

Pero dicho esto, ha recordado al presidente del Gobierno que Feijóo no nombró a ninguno de los implicados en los casos de corrupción del PP y que tampoco ha sido condenado ninguno de los consejeros que tuvo el presidente del PP cuando estuvo al frente de la Xunta de Galicia durante 20 años.

Además, le ha precisado que lo que dicen de que el PP controla la justicia y que los casos del PP no se juzgan es "mentira" porque "el propio presidente del Gobierno dice que hay casos que se están juzgando que afectan a personas que pudieron pertenecer al Partido Popular".

La diferencia, ha incidido Muñoz, es que en los casos que se están conociendo sobre el PSOE y el Gobierno de España ha sido Pedro Sánchez quien nombró a los investigados y encausados.

"Su mano derecha, quien le hizo las primarias, quien le puso en la moción de censura, quien era su responsable en el partido y quien era el ministro con más dinero de gestión, ha sido condenado a 24 años por 9 delitos", ha remachado.

Dicho esto, la portavoz del Grupo Popular ha espetado que "las diferencias son abismales". Y sobre la afirmación de que Pedro Sánchez no tira la toalla, Muñoz ha hecho un símil con el boxeo y ha advertido de que cuando no se tira la toalla a tiempo, puede que le mantengan con "respiración artificial" pero cae tarde o temprano.

En cuanto a la petición que hizo Feijóo a Sánchez de que presente la declaración de la renta, la dirigente 'popular' ha considerado que lógico es que se le pregunte por esto dado que ha afirmado que a él, como a Zapatero, le hacen regalos y no sabe a veces ni lo que le regalan.

En su opinión, Sánchez está "dando a entender que él pudiera haberse los quedado exactamente igual que Zapatero, pues lo lógico es que le preguntemos" si lo ha declarado o ha entregado en Patrimonio los regalos.

ESTUPIDEZ ES PENSAR QUE FEIJÓO NO HACE LA DECLARACIÓN COMO DIPUTADO

Sin embargo, ha afeado al presidente que respondiera desvelando el barrio de Madrid en el que vive Feijóo con su hijo de 9 años. Y también ha respondido a Oscar Puente, que ha dicho que es una "estupidez" que Feijóo pidiera la declaración de Pedro Sánchez.

Según la Portavoz, la "estupidez" es sembrar la duda de que no se va a declarar el alquiler de la vivienda de Feijóo porque todos los diputados tienen la obligación de presentar la declaración.

Y ha devuelto esa sombra de duda contra el PSOE alegando que es normal que pregunten por quién le paga a Feijóo la vivienda en Madrid porque a Santos Cerdán se la pagaba Servinabar y eran, según ha dicho, 5.000 euros al mes por un ático. También ha citado que a la novia de Ábalos la pagaban un ático los empresarios que se beneficiaban de las concesiones.