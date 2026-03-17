Ester Muñoz, sobre la Conquista: "Estoy completamente de acuerdo con el Rey en que no cabe pedir perdón por nada"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado este martes, a raíz de las palabras de Felipe VI sobre la Conquista, que está "completamente de acuerdo con el Rey en que no cabe pedir perdón por nada". Tras asegurar que los españoles están "muy orgullosos" del legado que dejaron en Hispanoamérica, ha indicado que lo importante es que "la Corona no favoreció que hubiera abusos, sino que protegía a los indígenas".

Así se ha pronunciado al ser preguntada si comparte las palabras del Rey, en las que reconoció --durante la visita a una exposición en el Museo Arqueológico Nacional acompañado por el embajador mexicano en Madrid-- que hubo "mucho abuso" durante la Conquista y admitió que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse "orgullosos".

A primera hora de este martes, en una entrevista en 'esRadio', el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su "orgullo" por el "legado español" en Latinoamérica y ha pedido enmarcar las palabras del Rey en el "contexto de todo", subrayando además que no las pronunció en un discurso institucional sino durante una conversación visitando una exposición. También ha dicho que es un "disparate" hacer ahora "un examen" en el siglo XXI de "las cosas que ocurrieron en el siglo XV"

DIFERENCIA LA ACTUACIÓN DE LOS ESPAÑOLES DE LOS BRITÁNICOS

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Muñoz ha afirmado que ella está "completamente de acuerdo con Su Majestad el Rey en que no cabe pedir perdón por nada". Según ha añadido, la Corona "garantizaba la protección de los indígenas" pero eso no quiere decir que, al margen de "esas leyes que protegían a los indígenas", no se produjeran "abusos".

"Esto es algo que ya dijo el rey Juan Carlos en el año 1990, pero yo estoy completamente de acuerdo con su majestad el Rey en que no cabe pedir perdón", ha insistido, para añadir que los españoles están "muy orgullosos del legado" que dejaron en Hispanoamérica, "igual" que Felipe VI.

De hecho, Muñoz ha dicho que solo hay que ver la diferencia que hay entre los países a los que fueron los españoles y a los que fueron los británicos. "En Hispanoamérica no hay guetos, no hay reservas, hay un legado histórico, cultural, económico, social, de hermandad entre los pueblos y con España también, algo que no ocurre con el imperio británico", ha enfatizado.

VE "CONCORDANTES" LAS PALABRAS DEL REY Y DE FEIJÓO

La dirigente del PP ha advertido de que no pueden "pecar de presentismo", que es "mirar con los ojos de hoy lo que ocurría en el siglo XV". "Eso también lo dijo ayer su majestad el rey Felipe VI y lo comparto completamente", ha añadido.

Al ser preguntada por las declaraciones de Feijóo acerca de que es un "disparate" hacer ahora "un examen" en el siglo XXI de "las cosas que ocurrieron en el siglo XV", Muñoz ha señalado que el líder del PP "ha dicho exactamente lo mismo que dijo ayer su majestad el rey, que hablaba de que no conviene hacer presentismo". "Por lo tanto, no pueden ser más concordantes las palabras de Feijóo con las del rey Felipe VI", ha apostillado.

Muñoz ha indicado que Feijóo también ha defendido no "descontextualizar" las palabras del monarca, ya que, lo que dijo es que "al margen de las leyes que garantizaban la protección de los indígenas", "se produjeron abusos". "Exactamente igual que al margen del Código Penal en estos momentos hay gente cometiendo delitos", ha añadido.

A su entender, lo importante es que "la Corona no favoreció que hubiera abusos, sino que protegía a los indígenas, hasta el punto de que eran ciudadanos exactamente igual que los españoles de la península". "Por lo tanto, es evidente que lo que ha dicho Feijóo concuerda perfectamente con lo que ha dicho el rey Felipe VI y no podemos estar más de acuerdo", ha zanjado.