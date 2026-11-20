La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, atiende a los medios tras la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular en el Congreso y número uno de la formación por León, Ester Muñoz, ha mostrado este viernes la "satisfacción" de su grupo con el debate cara a cara, que protagonizaron este jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez.

Muñoz ha afirmado que Núñez Feijóo ganó por "cinco a cero, más el minuto de oro" y que en "igualdad de condiciones" se ve al verdadero candidato.

En una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, la portavoz del PP ha explicado que desde su formación planteaban un debate para "ganar, auditar estos ocho años y proponer propuestas".

En ese sentido, la dirigente 'popular' ha señalado que las medidas propuestas por Feijóo no son solo cosas de la campaña electoral: "Llevamos tres años proponiendo leyes, durante estos tres años hemos presentado más de sesenta". Sin embargo, la política leonesa ha asegurado que la presidenta del Congreso, Francina Armengol "no dejaba votarlas".

Preguntada por el debate a cuatro que tendrá lugar el próximo jueves entre los cuatro candidatos a la presidencia del Gobierno, ha expresado que están "muy tranquilos" y que volverán a salir a "ganar", que es para lo que se "preparan los debates".

FEIJÓO HA ACTUADO COMO PRESIDENTE ANTE UN SÁNCHEZ AUSENTE

Por otro lado, Muñoz ha defendido la labor de Feijóo, de quien ha subrayado su compromiso con los ciudadanos: "Se ha comportado como el presidente que en muchas ocasiones no ha tenido España".

De esta manera, ha recordado que este verano cuando se produjo la entrada masiva de migrantes en Ceuta, mientras Sánchez estaba de vacaciones, el líder del PP visitó la ciudad autónoma hasta en cinco ocasiones.

La dirigente 'popular' ha señalado también que "ahora que hay un problema espectacular en el Hierro, donde ha habido una avalancha de inmigrantes que supera prácticamente la población de la isla", Alberto Núñez Feijóo está "donde se le necesita" y se pregunta "donde está Pedro Sánchez".