Ester Muñoz dice que Morant llama "nazi" al PP porque hay una "estrategia calculada" del Gobierno para "deshumanizarles"

Archivo - La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, atiende a los medios durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 11 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este jueves que llamar "nazi" al PP como, a su juicio, ha hecho la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, obedece a una "estrategia muy calculada y muy medida" del Gobierno de Pedro Sánchez para "deshumanizar" a su partido.

El PP ya ha exigido la dimisión de Morant por asegurar que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está dibujando una coalición que se parece "cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler".

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Muñoz ha señalado que el Gobierno les llama "corruptos" y "hasta nazis", censurando que una ministra del "Gobierno de España" pueda llamar "nazi" al jefe de la oposición. Además, ha destacado que en el pasado también han llamado "lerdo" o "imbécil" a Feijóo.

Muñoz ha afirmado que Morant les está llamando "nazis" porque "el Gobierno de Hitler era un gobierno nazi" y ha señalado que responde a una estrategia "muy calculada" del Ejecutivo de Pedro Sánchez para "deshumanizar" a su formación.

"No es una salida de tono y no es que de repente se le haya calentado la boca. Son muchos a los ministros a los que se les calienta la boca insultando al Partido Popular. En mi opinión, hay una estrategia clara de deshumanización del Partido Popular y de las personas que ejercemos la política haciendo oposición al Gobierno", ha manifestado.

En este sentido, ha insistido en que "cuando uno llama a nazi a otra persona, lo que quiere es deshumanizarle". "Si a un nazi un día le pegan una paliza en la calle, 'es que era nazi'", ha exclamado la dirigente del PP.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso también ha puesto como ejemplo de esa "deshumanización" las críticas que ha recibido esta semana por su mensaje en redes sociales tras la muerte del secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, a los 58 años por un cáncer.

"Hace dos días, parte de la izquierda de este país me ha llamado de todo, simple y llanamente, por dar el pésame a una persona que había fallecido", ha dicho. En ese mensaje en 'X', Muñoz escribió: "Vaya. DEP".

EL GOBIERNO ESTÁ "DESATADO" PORQUE ESTÁ "ACORRALADO"

Muñoz cree que el Gobierno y el PSOE están "desatados" porque están "nerviosos" por los casos de corrupción que les rodean. A su entender, saben que "esto no va a parar" sino que los casos avanzarán en septiembre.

"Están muy nerviosos, están muy ansiosos, no son capaces de sacar mayoría aquí en el Congreso, probablemente veamos más derrotas del Gobierno hoy aquí, y por tanto ante esa necesidad y ante esa sensación de acorralamiento lo que hacen es atacar hasta el punto de que una ministra del Gobierno de Pedro Sánchez llama a nazi al presidente de la oposición", ha dicho.

Muñoz ha criticado que "nadie" del PSOE ni del Gobierno haya exigido a Morant "una rectificación", al tiempo que se ha mostrado convencida de que si esto lo hace un ministro de Feijóo "ese mismo día le ha cesado". Asimismo, ha dicho que esas palabras "retratan" a Morant. "Dice más de ella que de nosotros tener que utilizar ese tipo de expresiones", ha finalizado.

SÉMPER: "LOS ESPAÑOLES MERECEN MÁS NIVEL"

Por su parte, en declaraciones también en los pasillos del Congreso, el portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, ha calificado de "verdadera barbaridad" las palabras de la ministra de Ciencia y ha dicho los españoles "merecen más nivel".

"Merecen más nivel en general en la política, singularmente merecen más nivel por parte de los ministros y de las ministras que siembran discordia, enfrentamiento y odio. Odio con H y sin H", ha manifestado.

Según Sémper, el Ejecutivo de Pedro Sánchez vive "ajeno a la realidad" y esas palabras son la demostración de su "descomposición". "Es un Gobierno en descomposición, es un Gobierno en huida y es un Gobierno que no tiene rumbo y desde luego lo que no tiene es sentido común, lamentablemente", ha zanjado.