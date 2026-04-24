La Eurocámara da el primer paso para suspender la inmunidad de 'Alvise' para ser juzgado por el Supremo

Archivo - El líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) y eurodiputado, Luis 'Alvise' Pérez, al salir de declarar en el Tribunal Supremo, a 11 de julio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha aprobado una propuesta de decisión para suspender la inmunidad parlamentaria del líder de Se acabó La Fiesta (SALF), el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, tal y como solicitó el Tribunal Supremo para poder procesarle por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación en Valencia, Susana Gisbert.

Este es el primer paso para que la institución europea responda formalmente a las autoridades españolas, si bien la decisión definitiva no se conocerá hasta que el mismo informe sea sometido al próximo pleno de la Eurocámara, en una votación prevista para el martes 28 de abril en Estrasburgo (Francia).

Tras salir adelante con 16 votos a favor y una abstención, la comisión parlamentaria ha recomendado al Parlamento Europeo suspender la inmunidad del líder de Se Acabó la Fiesta después de que el Tribunal Supremo se lo solicitase para poder investigar y enjuiciarle como presunto autor de un delito de acoso o de 'stalking', delito de provocación a delito de atentado contra la autoridad o funcionario público y/u odio a través de redes sociales.

Ha argumentado que los delitos por los que el Supremo quiere investigarle "no constituyen una opinión expresada o un voto emitido" por 'Alvise' el ejercicio de sus funciones, por lo que no vulnera sus "privilegios y las inmunidades" reconocidos por la Unión Europea por ser eurodiputado.

"Considerando que el objetivo de la inmunidad parlamentaria (...) consiste en proteger al Parlamento y a sus diputados frente a los procedimientos judiciales relacionados con las actividades desempeñadas en el ejercicio de sus obligaciones parlamentarias (...). Decide suspender la inmunidad parlamentaria de 'Alvise' Pérez", se lee en la propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos.

CUATRO CAUSAS ABIERTAS CONTRA ALVISE

Además de la causa por el presunto acoso en redes sociales a Susana Gisbert, el Supremo tiene cuatro causas abiertas contra 'Alvise', entre ellas una por presuntos delitos electoral y de financiación ilegal de su partido por la que también se ha remitido un suplicatorio a la Eurocámara,

En esta causa, el Tribunal investiga los 100.000 euros que recibió 'Alvise' del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain', de cara a las elecciones europeas de 2024.

Además, el eurodiputado cuenta con otra causa abierta por la difusión de una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa; y una más reciente también por el supuesto acoso a dos eurodiputados que concurrieron con SALF a dichas elecciones y posteriormente rompieron con el partido.