La Eurocámara retira de nuevo la inmunidad a 'Alvise', esta vez para que el Supremo le juzgue por financiación ilegal

Archivo - El eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, a su llegada al Tribunal Supremo, a 5 de junio de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha acordado este martes levantar la inmunidad parlamentaria al líder de Se acabó La Fiesta (SALF), el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, la segunda vez que lo hace en un mes, esta vez para que sea juzgado por el Tribunal Supremo (TS) por la presunta financiación ilegal de su partido.

En una votación a mano alzada en el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia), los eurodiputados han aceptado por casi unanimidad el suplicatorio remitido por el Supremo en el que pidió investigar y enjuiciar a 'Alvise' por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos políticos, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa y delitos electorales.

La decisión se produce después de que la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo elevara el 5 de mayo la propuesta al pleno de la Eurocámara, que ha decidido por segunda vez retirarle la inmunidad, ya que el pasado 28 de abril una mayoría de eurodiputados ya permitió que el Supremo le pudiese procesar por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación en Valencia, Susana Gisbert.

Esta vez, el alto tribunal solicitó a la Eurocámara que retirase la inmunidad a 'Alvise' para poder procesarle en el marco de una investigación por un pago de 100.000 euros que le realizó el empresario Álvaro Romillo, conocido como 'Cryptospain', para Se Acabó la Fiesta (SALF) de cara a las elecciones europeas de 2024.

Además de la causa por el presunto acoso en redes sociales a Susana Gisbert y la presunta financiación irregular de SALF, el Supremo tiene otras tres causas abiertas contra 'Alvise', entre ellas por la difusión de una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa.

También tiene otra más reciente por el supuesto acoso a dos eurodiputados que concurrieron con SALF a las elecciones europeas de 2024 y posteriormente rompieron con el partido; y una quinta y última causa abierta el pasado 19 de marzo a raíz de una querella presentada en su contra por el alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, por presunto delito de amenazas.