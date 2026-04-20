Europol identifica a 45 niños ucranianos deportados a la fuerza tras una operación con participación española

Europol identifica a 45 niños ucranianos deportados a la fuerza tras una operación con participación de 18 países, entre ellos España - EUROPOL

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La agencia Europol ha identificado a 45 niños ucranianos deportados a la fuerza a Rusia o territorios ocupados y a Bielorrusia en una operación coorganizada con Países Bajos y en la que participaron 18 países, entre ellos España, junto con la Corte Penal Internacional (CPI).

La operación se desarrolló los días 16 y 17 de abril, según ha informado Europol, y participaron 40 expertos que consiguieron recopilar datos sobre rutas de traslado o personas implicadas en las deportaciones tras la guerra de Ucrania, incluyendo a responsables de orfanatos.

Toda la información se compartió con autoridades ucranianas para colaborar en sus investigaciones en curso. De esta forma, se recopiló datos sobre plataformas digitales con imágenes de menores que podrían haber sido deportados y de unidades militares presuntamente involucradas, así como instalaciones y campamentos a donde habrían sido llevados los niños.

El encuentro se celebró en la sede de Europol en La Haya y es el segundo centrado específicamente en la localización de menores ucranianos trasladados por la fuerza, una práctica que podría constituir un crimen de guerra según el derecho internacional, según ha informado Europol.

El encuentro de expertos en análisis de inteligencia de fuentes abiertas --conocido como 'hackathon'-- consiguieron recabar información sobre personas potencialmente implicadas en organizar o facilitar el traslado o deportación de estos menores.