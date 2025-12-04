El ex 'número dos' de Cerdán en el PSOE: "Nunca vi en él un nivel de vida desproporcionado"

El secretario de Política Municipal y adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, Juanfran Serrano, en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'. - JESUS HELLIN/EUROPA PRESS

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Municipal y adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, Juanfran Serrano, ha negado este jueves que observara que el exsecretario de Organización del PSOE y el que fuera su jefe directo en el partido, Santos Cerdán, tuviera "un nivel de vida desproporcionado", y ha asegurado que no tuvo conocimiento del papel de Cerdán en la trama de presunta corrupción vinculada al PSOE.

Así lo ha manifestado el que fuera mano derecha de Santos Cerdán durante su interrogatorio en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', desde donde también ha desmentido haber recibido pagos en metálico del partido.

Serrano ha explicado que mantuvo una relación profesional estrecha con Cerdán desde que fuera nombrado adjunto a la Secretaría de Organización en el Comité Federal del PSOE de 2022. "Vi que era un secretario que trabajaba muchas horas para fortalecer el partido", ha subrayado, incidiendo en que su relación fue "normal" en el tiempo que coincidieron.

El también diputado socialista ha señalado que le vio "preocupado" al conocer algunas de las noticias que aparecieron sobre él, que consideraba "falsas", como la declaración judicial del empresario Víctor de Aldama en la que afirmaba que le entregó 15.000 euros en efectivo a Cerdán.

Serrano también ha manifestado que se sintió "en shock" y "triste" cuando conoció el contenido del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que vinculada a Cerdán con la trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública, y que precipitó su caída política e ingreso posterior en prisión.

"El Santos que salía en el informe de la UCO no es con el que yo trabajé desde el 23 de julio hasta el día de ese informe", ha indicado.

Sobre la exmilitante socialista Leire Díez, Serrano ha comentado que mantuvo una reunión con ella en la que estuvo presente tanto Cerdán como el dirigente socialista Antonio Hernando en la que ella se presentó como "periodista de investigación". En ella hablaron sobre el contenido de un supuesto audio del excomisario Villarejo que afectaría al PSOE.