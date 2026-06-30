El ex 'número dos' del PSN asegura que Chivite le pidió dimitir y admite que llamó a Cerdán tras estallar el caso

El exvicesecretario general del PSN-PSOE, ex Secretario de Organización del PSN y parlamentario foral de Navarra, Ramón Alzórriz Goñi, comparece ante la comisión por el caso ‘Koldo’, en el Senado, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exvicesecretario general del Partido Socialista de Navarra (PSN) Ramón Alzórriz ha asegurado en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' que fue la presidenta de la Comunidad foral, María Chivite, quien le pidió que dimitiera de sus cargos tras conocer que su pareja había trabajado entre 2021 y 2024 en la empresa Servinabar.

Asimismo, el ex 'número dos' ha admitido que habló con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán después de que estallara el caso para "interesarse por su situación personal".

Alzórriz, que dimitió en junio del pasado año como vicesecretario general del PSN y portavoz parlamentario después de que trascendiera que su pareja había trabajado en Servinabar, empresa de la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye un 45% a Santos Cerdán, ha explicado que aceptó dejar sus responsabilidades a petición de Chivite por "coherencia" y "lealtad" al proyecto político.

"Ella me lo pidió y yo, por coherencia con la situación que se estaba produciendo y también por lealtad, no solo a ella sino al proyecto que tenemos en Navarra, acepté", ha señalado durante su comparecencia en la Cámara Alta.

PÉRDIDA DE CONFIANZA

El exdirigente socialista ha explicado que la presidenta navarra entendió que había quebrado la confianza personal entre ambos al no haberle comunicado previamente que su pareja había trabajado en Servinabar, aunque ha insistido en que nunca ocultó esa circunstancia.

"Yo siempre lo he dicho, nunca he ocultado dónde trabajaba mi pareja, pero es verdad que tampoco lo vas diciendo a los cuatro vientos", ha afirmado Alzórriz, quien ha reconocido que, tras el estallido del caso, "quizás" no supo gestionar adecuadamente la situación.

Asimismo, ha reiterado que desconocía la supuesta participación societaria de Santos Cerdán en Servinabar y ha asegurado que no ha leído los informes de la UCO relativos a este asunto.

"Han salido informaciones periodísticas, han salido informes, pero yo no los he leído. Me he distanciado de esta situación", ha señalado, remitiéndose a lo que determine la Justicia sobre la vinculación del exsecretario de Organización del PSOE con la empresa navarra.

ADMITE QUE HABLÓ CON CERDÁN

Durante su comparecencia, Alzórriz ha reconocido también que mantuvo contacto con Santos Cerdán después de que estallara el caso para interesarse por su situación personal y familiar.

"Después de salir de Ferraz yo he hablado con él, le he llamado por teléfono para preocuparme y ocuparme de cómo estaba como persona, como ser humano, porque al margen de cualquier circunstancia ha sufrido y su familia también", ha explicado.

El exvicesecretario general del PSN ha admitido además la relación de amistad que mantuvo con Cerdán, aunque ha precisado que posteriormente se produjo un distanciamiento debido a que ambos desarrollaban su actividad política en ámbitos distintos.

"Es mi amigo, lo he dicho siempre, hemos tenido mucha relación y luego ha habido un distanciamiento, como no puede ser de otra manera, porque vivíamos en lugares diferentes", ha indicado.