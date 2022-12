La ex 'número dos' del PSOE Adriana Lastra da a luz tras salir de la dirección por una baja prolongada

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada y exvicesecretaria general del PSOE Adriana Lastra, ha dado a luz a su hijo, según ha confirmado este jueves el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón.

En un mensaje en Twitter recogido por Europa Press, Barbón ha mostrado su alegría por el nacimiento del hijo de Lastra, que abandonó la dirección del partido este verano.

"Hay noticias y días que me llenan de alegría. Hoy es uno de esos días felices, pues ha nacido Alejandro, el hijo de Adriana Lastra y Hugo", ha escrito Barbón.

Lastra que sigue siendo diputada del Congreso de los Diputados por Asturias, dimitió el pasado 18 de julio como vicesecretaria general del PSOE y explicó que tomó esta decisión por cambios recientes en su vida personal que le obligaron a tomar una baja laboral prolongada.

DIMITIÓ EN JULIO

Mediante un comunicado, trasladó que el cargo de número dos del PSOE es una tarea "muy exigente en tiempo, esfuerzo y desvelos" y por tanto ha decidido apartarse. "En los últimos meses se han producido cambios importantes en mi vida personal que me exigen tranquilidad y reposo y que, en las dos últimas semanas, me han obligado a tomar una baja laboral que se va a prolongar aún un tiempo", ha explicado en un documento en el que no aparecen las siglas del partido.

Además afirmó que había comunicado esta decisión al secretario general del partido, Pedro Sánchez, "hace días", a quien agradeció su confianza todos estos años "en un camino que muchos creyeron imposible", según señaló.

Lastra fue sustituida en la Vicesecretría General del PSOE por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Pese a que Lastra argumentó su situación personal como motivo de su salida de la dirección socialista, esta se produjo después de meses de tensión con el número '3', Santos Cerdán, por los ámbitos de poder de cada uno.

ABRIÓ LA PUERTA A CAMBIOS EN LA EJECUTIVA

La situación obligó a intervenir al propio Sánchez, que dos meses antes de la dimisión de Lastra llegó a reunir a los dos dirigentes para que aparcasen sus cuitas internas, según indicaron fuentes del partido a Europa Press.

Después de su salida, se produjeron más cambios en la Ejecutiva del PSOE, de modo que el entonces portavoz del partido, Felipe Sicilia fue sustituido por la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría y el portavoz en el Congreso Héctor Gómez dejó su puesto al diputado y exlehendakari, Patxi López.