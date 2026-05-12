Un excargo de la SEPI reconoce un impulso a la operación de Air Europa y defiende el procedimiento con Plus Ultra

El exdirector de Participadas de la SEPI, responsable del seguimiento de Air Europa y Plus Ultra, José Ángel Partearroyo, comparece ante la Comisión de Investigación de la SEPI, en el Senado, a 12 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El exdirector de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) José Ángel Partearroyo ha desvelado desde el Senado que la empresa pública pidió un impulso a la operación de préstamo con Air Europa por la situación de posible quiebra, mientras que ha defendido el "procedimiento normal" en la operación con Plus Ultra.

Así se ha pronunciado el exalto cargo de la SEPI en la comisión del Senado que investiga la gestión del holding estatal sobre las diferentes operaciones con Air Europa y Plus Ultra.

Ante preguntas del PP, Parterroyo ha dicho que las únicas consideraciones que se hicieron en relación con la operación de Air Europa fueron que se impulsara por la situación de posible quiebra "puesto que había mucha presión" por "la necesidad de pagar las nóminas".

Y luego, "como transcurrió mucho tiempo entre que se aprobó el préstamo a Air Europa y se concluyeran el análisis de nuevas operaciones", sí que se les dijo que había que "agilizar" en general las operaciones.

En cuanto a Plus Ultra, Partearroyo ha dicho que a él personalmente no le trasladaron "ningún tipo de urgencia" con esta operación, explicando que fue una de las primeras empresas que había presentado su solicitud y había que seguir el orden, insistiendo en que se siguió el "procedimiento normal".