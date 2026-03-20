El exDAO denunciado por presunta agresión sexual dice que la mujer fue a su casa de forma "consciente" y voluntaria

El exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González (c), a su salida del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González ha criticado "contradicciones" en la declaración ante el juez el pasado martes de la mujer que le denunció por una presunta agresión sexual, asegurando que la decisión de ella de ir a la casa de él fue "propia y consciente, difícilmente compatible con la versión de una subida forzada o realizada contra su voluntad".

Así lo ha trasladado la representación del exmando policial en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que expone que la querellante "reconoció" en sede judicial que subió al domicilio porque "quería saber" si le "seguía mintiendo", en relación con "unas supuestas relaciones" que la querellante creía que González "tenía con otras mujeres".

En esta línea, el abogado defensor critica que la mujer denunciante sostuvo "que se sintió agredida durante su estancia en el domicilio" de González.

"Sin embargo, a preguntas realizadas en sede judicial sobre por qué, si se encontraba incómoda o estaba siendo tocada contra su voluntad, no abandonó el lugar, ella manifestó que decidió permanecer allí porque 'quería ver lo que él me estaba diciendo'", manifiesta.

Y añade que la mujer declaró --según afirma-- que siguió en la casa porque "estaba interesada" en que le "diera las explicaciones" que decía que "iba a dar".

ASEGURA QUE ELLA LE DIJO "ADIÓS, CARIÑO"

El exDAO explica que se escuchó "perfectamente" en sede judicial cómo la mujer se despidió de él diciendo: "Nos vemos el domingo". "No lo recuerdo, si fuera así ya le digo que se pueden decir muchas cosas pero era por salir de la situación", manifestó la mujer, según el relato del acusado.

Además, dice que la denunciante añadió un "adiós, cariño", algo que, a su juicio, "resulta incompatible con el comportamiento de quien afirma haber sido víctima de una agresión sexual instantes antes".

"Quiere hacernos pensar que es víctima una persona que sube al domicilio por propia voluntad con un arma reglamentaria; que permanece por propia voluntad, requiriendo continuamente información de forma inquisitiva; que se le invita varias veces a marcharse; que adopta una actitud cariñosa; que requiere que se le preste más atención; que recrimina que no se le haga caso y que se despide con un "adiós, cariño, nos vemos el domingo", cuando la realidad es que es una persona celosa, posesiva y resentida con la única intención de causar el mayor mal a mi mandante", critica la defensa del exDAO.

Asimismo, la defensa "interesa expresamente que se aperciba a la parte querellante para que se abstenga de realizar nuevas manifestaciones públicas que revelen, tergiversen o valoren el contenido de la presente instrucción".

GONZÁLEZ NEGÓ LOS HECHOS

González negó el pasado martes haber cometido una agresión sexual a una subordinada y ha atribuido la querella contra él a las "pretensiones profesionales y personales" de la denunciante.

Según han confirmaron a Europa Press fuentes jurídicas, las dos partes defendieron sus versiones opuestas sobre lo ocurrido ante el magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid, que investiga los hechos.

En declaraciones a los periodistas, González ha aseguró que ha ido al juzgado a "demostrar" su "inocencia" ante el juez, afirmando que la querella le ha "destrozado la vida personal, familiar y profesional".

"Me han destrozado la vida por algo que no he hecho en absoluto. Ya me han juzgado, me han condenado sin ninguna prueba. Yo lo único que veo aquí en todo esto es maldad, ruindad y odio. Odio por no haber conseguido las pretensiones que ella quería, pretensiones profesionales y personales", agregó.

Por su parte, el letrado de la denunciante explicó a los periodistas que la mujer se ratificó en la querella presentada en una declaración "dura y difícil" en la que detalló los hechos, contestó a todas las preguntas y acreditó todos los extremos que se le han preguntado".

"Frente a eso, hemos tenido a un investigado que se ha acogido a su derecho primero a no declarar las preguntas de esta parte y luego se ha acogido a su derecho a mentir. Ha estado errático, no ha contestado a cosas y yo creo que se le han pillado en muchas mentiras", añadió.