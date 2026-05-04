El exdirector del CNI Sanz Roldán, un exDAO y Pérez Dolset protagonizan de la quinta semana de 'Kitchen'

Archivo - El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán comparece en el Congreso de los Diputados, a 26 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Este lunes comienza la quinta semana del juicio sobre la 'Operación Kitchen' en la que declararán el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, el empresario Javier Pérez Dolset y el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Agustín Linares, junto con una veintena de agentes.

Esta semana arranca el segundo mes de este proceso que juzga el presunto operativo parapolicial orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero del partido Luis Bárcenas sobre dirigentes del PP, en los tiempos en los que se investigaba la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.

Este lunes está previsto que declare el empresario Javier Pérez Dolset, investigado en el 'caso Leire Díez', quien aportó a la causa tres audios de conversaciones que habrían mantenido el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, ambos acusados en la causa.

Ese mismo día también está citado Agustín Linares, quien fue director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional cuando Villarejo se incorporó al cuerpo en 1993 tras una excedencia en la que constituyó su grupo empresarial, así como el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán.

El jueves se espera la testifical de Miguel Serrano, el fiscal anticorrupción que acusó de un presunto delito de malversación a siete de los acusados, entre ellos al exministro del interior Jorge Fernández Díaz.

Asimismo, desde el lunes y hasta el jueves se espera que declaren una veintena de agentes ante la Audiencia Nacional, que se sumarán a las decenas de declaraciones de otros compañeros que ya han confirmado seguimientos a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, cuando su marido entró en prisión en el año 2013, mientras se investigaba la 'caja B' del Partido Popular.

SEGUNDO MES DE JUICIO

Así arranca el segundo mes del juicio, en el que está previsto que declaren los acusados a partir del 14 de mayo, tras las testificales de más de 150 testigos.

En el juicio están acusados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino o el comisario Andrés Gómez Gordo, para quienes la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel.

Además, también está imputado el comisario jubilado José Manuel Villarejo, para quien el Ministerio Fiscal pide 19 años de prisión, y Sergio Ríos, que fue chófer de Bárcenas y para el que reclama una pena de 12 años y cinco meses.

Y en el caso del jefe de Asuntos Internos de la Policía en la etapa en la que se habría producido el presunto espionaje, Marcelino Martín Blas, el Ministerio Público pide dos años y medio de cárcel.

También están acusados los inspectores policiales José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez y el comisario José Luis Olivera, aunque la Fiscalía solicitó el archivo para los tres al no apreciar suficientes indicios.