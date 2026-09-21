El exdirector de Emergencias imputado por la dana rechaza contestar al Congreso para proteger su derecho a la defensa

El exdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Emilio Argüeso Torres, ante la Comisión de Investigación sobre la dana, en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias imputado en el sumario de la dana de octubre de 2024, Emilio Argüeso, ha declinado este lunes contestar las preguntas de los diputados de la comisión de investigación del Congreso para proteger su derecho a la defensa.

"Me acojo a las garantías procesales reconocidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que me facultan para guardar silencio, no prestar declaración si no lo deseo y no contestar a aquellas preguntas que puedan comprometer mi posición", ha dicho, subrayando que su derecho a la defensa está "concernido" por la investigación parlamentaria.

En ese sentido, y como está bajo investigación judicial, ha anunciado "formalmente" a la comisión que, con carácter general, se acoge a su derecho constitucional a no contestar preguntas al objeto de evitar "cualquier interferencia en la causa penal abierta y salvaguardar de forma escrupulosa" su derecho de defensa y la presunción de inocencia.

Argüeso era el director de Emergencias de la exconsellera Salomé Pradas, la otra imputada por la tragedia, que ya compareció ante la comisión de investigación y que está citada de nuevo el próximo lunes.

El que fuera 'número dos' de Pradas en Emergencias ya estuvo citado en el Congreso el pasado mes de enero, pero no acudió alegando que estaba de baja.