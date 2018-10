El exdirector de los Mossos cree que la policía autonómica cumplió sus funciones el 20 de septiembre y el 1-O

Publicado 23/02/2018 15:45:46 CET

Precisa que no tiene "elementos de conocimiento" para decir que no siguieron las ordenes judiciales

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exdirector de los Mossos d'Esquadra Albert Batlle afirmó ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa por el denominado 'procés', que, en su opinión, los agentes de la policía autonómica "cumplieron con la función que tenían que hacer" durante en el registro de la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña el pasado 20 de septiembre y durante la jornada del referéndum ilegal.

No obstante, Batlle, que declaró como testigo el pasado 31 de enero, añadió que "no tiene elementos de conocimiento para decir que no lo hicieron". Esta respuesta la dio en el momento que el fiscal del Tribunal de Supremo insistió en saber si los Mossos se mantuvieron pasivos para frenar el asedio a la consejería o si se saltaron la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de impedir la votación declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.

Según el audio de la declaración, al que ha tenido acceso Europa Press, el exdirector de los Mossos d'Esquadra explicó que el diseño operativo de seguridad es responsabilidad de los profesionales y que corresponde a la "dirección política" la "supervisión de estos dispositivos", sobretodo los de "mayor complejidad" como las jornadas electorales o las movilizaciones sociales. De hecho, apuntó que si los mossos querían hacer usos de ciertos "instrumentos" necesitan la "autorización expresa" de esa parte política representado por el director general.

También dijo que cuando la policía autonómica hace funciones de policía judicial "se debe a la Fiscalía y a la judicatura". "Lo teníamos clarísimo" añadió e insistió en que no puede dar detalles del 20 de septiembre y del pasado 1 de octubre porque ya no estaba en el cargo.

Por otro lado, fue preguntado sobre el nombramiento del exjefe de los Mossos Josep Lluis Trapero como mayor del cuerpo y Batlle apostilló que fue una propuesta que hizo él directamente al exconsejero del Interior Jordi Jané porque no entendía la razón de que esta figura que había existido históricamente, había dejado de existir". Concretó que esta figura es algo parecido al Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, y que otorga una "imagen emblemática más significada".

Asimismo, sobre la función de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, cuyos líderes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart se encuentran en prisión provisional por esta causa, indicó que tenían un papel dinamizador y de movilización en defensa al derecho de manifestación.

REUNIÓN DE "DOS MINUTOS" CON FORN

El exdirector general destacó ante el juez del Tribunal Supremo que él dimitió tras tener una conversación de "dos minutos" con el exconsejero del Interior Joaquim Forn --en prisión-- cuando llegó a la Consejería del Interior. En este encuentro, el exconsejero le comunicó que iba a cambiar el equipo y que quedaba fuera de él.

Asimismo, subrayó que era evidente que con la llegada de Forn en la Consejería comenzaba una "nueva fase política" y recalcó que la policía autonómica está para hacer "cumplir la ley" y que así lo traslado en su carta de dimisión. En este sentido, constató que ningún miembro del Govern, ni siquiera Puigdemont --con el que ha negado tener contacto-- le planteó el papel que tenían que seguir los Mossos en el proceso independentista.

Es más, ha subrayado que Forn no le dijo a él directamente, sino que fue en un medio de comunicación, que se debía facilitar la votación y la participación ciudadana en el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Ha indicado que no hubo ninguna reunión de planificación en relación a este día y ha dicho que no fue a votar.