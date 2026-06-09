Exdirigentes de ETA se niegan a declarar en la AN sobre el atentado de Santa Pola y el asesinato de un teniente coronel

Archivo - María Soledad Iparraguirre en el juicio por su colaboración en un atentado del 94 en Getxo. - CEDIDA POR JUSTICIA - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Exdirigentes de ETA se han acogido al derecho a no declarar este martes en la Audiencia Nacional (AN) como investigados en sendos interrogatorios sobre el atentado en la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante) en 2002 y el asesinato del coronel Pedro Antonio Blanco en el año 2000.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, que han señalado que los exdirigentes de la banda terrorista han comparecido por videollamada desde las prisiones en las que cumplen condena.

El titular de la Plaza 6 del Tribunal Central de Instancia, Antonio Piña, citó a María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto'; Ainhoa Mújica, alias 'Olga'; Juan Antonio Olarra, y Félix Ignacio Esparza como investigados en la causa por el atentado en Santa Pola, en el que murieron un hombre de 57 años y una niña de seis.

Tanto Olarra como Mújica habían sido citados igualmente para este martes como investigados por el asesinato del teniente coronel Blanco, que murió en el año 2000 tras la explosión de un coche-bomba. También ha sido llamado Javier García Gaztelu, alias 'Txapote', que tampoco ha querido declarar, según las mismas fuentes jurídicas.

El predecesor de Piña en ese juzgado, el magistrado jubilado Manuel García Castellón, abrió la causa que investiga el atentado en Santa Pola y procesó en el año 2024 a otros exdirigentes de ETA por estos mismos hechos.

Las declaraciones de 'Anboto' y del resto de dirigentes fueron solicitadas por la acusación, conformada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y la asociación Dignidad y Justicia, entre otros.

LA RESPONSABILIDAD DE LA CÚPULA

En la causa sobre el atentado en la ciudad alicantina se investiga la presunta responsabilidad de la cúpula de la banda en el atentado perpetrado el 4 de agosto de 2002, un ataque que se saldó con el asesinato de Silvia Martínez y de Cecilio Gallego.

Según un auto, la investigación permite concluir que, "desde la perspectiva que ofrece el estudio detallado del funcionamiento y estructura de la banda terrorista, sujeta a una férrea disciplina cuasi militar, se considera que el atentado de Santa Pola se habría decidido por la dirección de ETA".

Un atentado que, resume el juez, se habría planteado "como medida de presión y castigo para tratar de contrarrestar el proceso para ilegalizar Batasuna en aplicación de la Ley de Partidos Políticos, proceso puesto en marcha con anterioridad a producirse el atentado, y no al revés".

En este caso en concreto, la Audiencia Nacional condenó en 2012 a 843 años de cárcel a los etarras Andoni Otegi Eraso, alias 'Iosu', y Óscar Celarain Ortiz, 'Peio', al considerar probado "sin ningún género de duda" que fueron los autores del atentado. Ahora, el magistrado Piña investiga quiénes fueron los autores intelectuales de dicho atentado.