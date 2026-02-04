El exjefe de Gabinete de Maroto dice que no recuerda gestionar documentación de la empresa del 'caso hidrocarburos'

El exjefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart, a su llegada a la Audiencia Nacional, a 4 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Juan Ignacio Díaz Bidart, el exjefe de gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto, ha declarado como testigo ante la Audiencia Nacional (AN) que no recuerda haber gestionado documentación relacionada con la empresa Villafuel, epicentro de la presunta trama que se investiga en el 'caso hidrocarburos'.

Así lo han expresado este miércoles fuentes jurídicas a Europa Press, que han añadido que Díaz Bidart ha asegurado ante el magistrado Santiago Pedraz que él no tenía competencias para la gestión de la licencia que solicitaba la empresa.

El pasado viernes la empresaria Carmen Pano --que dice haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede nacional del PSOE-- declaró, según otras fuentes, que los papeles se tenían que presentar a Díaz Bidart a través del exasesor ministerial Koldo García.

El exjefe de gabinete ha indicado que no recuerda haber tenido conversaciones sobre Villafuel y ha añadido que puede que fuera su secretaria a quien le dieran los papeles, según las fuentes jurídicas.

Díaz Bidart ha declarado que tuvo una reunión con dos técnicos y que duró unos cinco minutos. En esta línea, el exjefe de gabinete habría explicado que a esa reunión también asistieron dos funcionarios del Ministerio, pues él nunca recibía a nadie solo, de acuerdo con las fuentes.

Aún queda pendiente la testifical de Álvaro Gallego, que estaba prevista para el pasado viernes, pero que fue reprogramada para el próximo 11 de febrero a las 10.30 horas. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Gallego pudo estar relacionado con la retirada de 108.500 euros en efectivo en el marco de la supuesta trama.

EL EXJEFE DE GABINETE DE RIBERA DIJO QUE SE REUNIÓ CON ÁBALOS

Por su parte, Marc Pons, el que fuera jefe de gabinete de la exministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, reconoció como testigo el pasado miércoles ante el juez, la Fiscalía y la acusación popular, liderada por Hazte Oír, que se reunió cuatro o cinco veces con el exasesor ministerial Koldo García, aunque no para tratar temas relacionados con la presunta trama de hidrocarburos, según explicaron fuentes jurídicas a esta agencia de noticias.

Esas mismas fuentes indicaron que Pons señaló que mantuvo una reunión con Ribera, Koldo y el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Y precisaron que el exjefe de gabinete de Ribera declaró que tuvo una reunión con Koldo después de que este le pidiera 15 segundos para verse, si bien precisó que en ella tampoco hablaron sobre la licencia de operador de hidrocarburos que solicitaba Villafuel.

"Muy buenas te puedo ver 15 segundos para darte los papeles que te comenté de la solicitud", escribió Koldo a Pons el 8 de julio de 2021, tres meses después de enviarle una foto con el recibo del registro electrónico de la solicitud de Villafuel, según recogió la UCO en uno de sus últimos informes.

En ese mismo atestado, los agentes incluyeron una imagen que reenvió Koldo a Pons en febrero de 2021 "conteniendo los datos de registro de documentación relativa al expediente de Villafuel".

Pons manifestó en su comparecencia que creía recordar que el envío de la foto fue posterior a su encuentro, pero dijo que él no tuvo ninguna participación en la tramitación de la licencia de hidrocarburos ni recibió ninguna dádiva.