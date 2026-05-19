El exjefe de la UDEF acusa a los investigadores de encubrir una trama de corrupción policial ligada al narcotráfico

Archivo - Exterior de la Audiencia Nacional, a 13 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Óscar Sánchez Gil, el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional vinculado a una presunta red de narcotráfico, ha negado su participación en la presunta organización criminal y ha acusado a los investigadores de encubrir una verdadera trama de corrupción policial que sí habría participado en actividades de narcotráfico y estaría compuesta, según su versión, por agentes de Aduanas, no de la UDEF.

Así lo ha sostenido este martes durante su declaración como imputado, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, ante el juez de la Audiencia Nacional (AN) Francisco de Jorge, que investiga una supuesta red de tráfico de drogas con la que Sánchez habría colaborado aportando información a cambio de pagos millonarios.

El exjefe de la UDEF, a quien se le encontraron 20 millones de euros emparedados en su domicilio que procederían de la mencionada organización criminal, fue detenido en octubre de 2024 y permanece en prisión preventiva desde finales de ese año mientras avanzan las pesquisas.

Sánchez Gil, que ha declarado por videoconferencia y sólo ha contestado a preguntas de su defensa, se ha desvinculado de la presunta organización criminal y ha planteado que los informes policiales sobre conversaciones encriptadas omiten mensajes que apuntarían a que la supuesta trama corrupta policial estaría conformada por agentes de Aduanas, según las mismas fuentes.

De acuerdo con su versión, los investigadores habrían ocultado que el origen de la información sobre los contenedores con droga no provenía de las autoridades colombianas, sino de una persona a la que ha identificado como la delegada de estupefacientes. Lo habrían hecho, según Gil, para evitar nulidades en el marco de las pesquisas.

DEFECTOS EN LA AUTORIZACIÓN PARA INTERVENIR SUS TELÉFONOS

El exjefe de la UDEF ha sostenido que hubo defectos en la autorización judicial para intervenir sus conversaciones encriptadas, puesto que el magistrado dio luz verde al acceso a sus dispositivos el mismo día que él se deshizo de los mismos, según ha dicho.

La investigación, que engloba a varios investigados y empresas relacionadas presuntamente con el narcotráfico, se aceleró tras el hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras en octubre de 2024 por la Policía y la Agencia Tributaria, el considerado entonces el mayor alijo de esta droga incautado en España y el segundo en Europa.

En uno de estos últimos atestados aportados a la causa, se detallaba que Óscar Sánchez estuvo presuntamente implicado en la introducción de, al menos, 39 contenedores --sólo dos fueron intervenidos-- con unas 73 toneladas de cocaína, por los que Torán pagó al agente más de 32 millones de euros.

El instructor sostiene que la colaboración de Sánchez con la presunta trama de narcotráfico investigada "se concretaba esencialmente en la realización de consultas" en las bases de datos policiales para "conocer y descartar" las investigaciones sobre los miembros de la presunta organización.

"Todo ello a cambio de cuantiosas remuneraciones que, para enmascararlas, no puede percibir de manera directa, por lo que ha tenido que crear todo un complejo sistema de ocultación con creación de empresas, sociedades y utilización incluso de criptoactivos", abundaba el magistrado en uno de los autos dictados en el marco de la causa.