El exjefe de la UDEF detenido conocía qué contenedores no traían droga: "Intenta abrir ese, por quedar bien"

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Óscar Sánchez, el exinspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, detenido en octubre de 2024 con más de 20 millones de euros emparedados en su casa, conocía cuáles eran los contenedores que llegaban cargados con cocaína y cuáles eran un "cebo". En una comunicación con el presunto líder de la organización de narcotráfico, Ignacio Torán, este le indica al agente qué contenedor no llevaba droga: "Intenta abrir el de Abadix, por quedar bien. Sería bueno".

Así lo recoge la Unidad de Asuntos Internos de la Policía en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press y aportado a la causa que investiga la Audiencia Nacional sobre la supuesta organización dedicada al narcotráfico, en la que el exjefe de la UDEF actuaba presuntamente como colaborador destacado de Torán.

El expolicía se encuentra en prisión e investigado en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia cometido por funcionario público, por organización criminal y de extrema gravedad, cohecho activo y blanqueo de capitales.

Según Asuntos Internos, la función de Sánchez en la trama consistía en dar de alta los datos de la organización para conocer si están siendo investigados y conocer "todas las iniciativas policiales dirigidas contra dichas entidades y así alertar al resto de integrantes".

Así, los agentes encontraron en el teléfono de Torán --también investigado-- una comunicación con Sánchez en el que le indicaba que era "buen momento para abrir contenedores" de una empresa de frutas "porque son cebo, es decir, no contienen sustancia estupefaciente".

De este modo, la organización "consigue darle apariencia de legalidad" a la empresa de transporte, "consiguiendo que inspeccionen o propongan inspeccionar contenedores que no contienen sustancia estupefaciente", explica Asuntos Internos.

Así, continúan los investigadores, cuando enviaban un contenedor con droga, la empresa en cuestión "tiene un historial de mercancía legal, consiguiendo evadir la inspección".

La Policía incorpora en el informe más mensajes entre Sánchez y el presunto narco que "evidencian la relevancia del rol que desempeña dentro de la organización criminal", ya que "indica cuándo introducir la sustancia estupefaciente".

"Pues perfecto: 1, luego 3, luego 5. En teoría en al ver estos te daré el ok, bien para esta o bien para la otra", escribió el agente detenido. Como respuesta, Torán le propuso "salir la semana que viene", es decir, "introducir la sustancia estupefaciente en un contenedor marítimo que salga de Sudamérica la semana que viene". El inspector jefe le respondió: "No porque no vería el resultado de los que llegan".

La investigación engloba a varias empresas relacionadas presuntamente con el narcotráfico y la aceleró el hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz) en octubre de 2024 por la Policía y la Agencia Tributaria, el considerado mayor alijo de esta droga incautado en España y el segundo en Europa.

EL "AMIGO"

Asuntos Internos también plasma más mensajes con otros presuntos participantes de la organización en los que "explica de forma clara las funciones que desarrollaba el inspector jefe" o "el amigo, habitual apodo que usaba Torán para referirse" a Sánchez.

Por ejemplo, en una conversación con Eduardo Montero, a quien la Policía identifica como "tenedor de una de las naves de destino de la mercancía ilícita", Torán reconoce estar "muy muy asustado", pero que, "gracias a Dios, el amigo siempre se ha portado".

"El amigo se ha portado, siempre lo hace. Y nos ha dicho todo antes de que pase, y hemos podido hacer todo bien", le dijo el presunto narco a Montero.

Y en una conversación en un grupo de mensajería, Torán escribió: "Ya estuve con el amigo, estoy esperando que me dé la empresa. Iba a cuadrar cantidad de la primera y todos los detalles, y ya os transmito de vuelta la empresa. Tan pronto sepa os comunico".

39 CONTENEDORES

Según el atestado de Asuntos Internos, Óscar Sánchez estuvo presuntamente implicado en la introducción de, al menos, 39 contenedores --sólo dos fueron intervenidos-- con unas 73 toneladas de cocaína, por los que Torán habría pagado al agente más de 32 millones de euros.

Sánchez fue detenido en octubre de 2024 y puesto a disposición judicial. El juez decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para el agente, donde se mantiene hasta el día de hoy.

En un auto, De Jorge acordó a petición de la Fiscalía Antidroga al considerar en su auto que la investigación ha permitido acreditar la participación de Óscar Sánchez en los hechos.

En concreto, señalaba las conversaciones en las que este investigado da instrucciones sobre qué hacer tras el descubrimiento de la droga en el puerto de Algeciras.

En el mismo sentido, para el magistrado también son claras las instrucciones que da telefónicamente a su cuñada, a la que empleaba como presunto testaferro y ejecutora de sus planes de blanqueo a través de un 'holding'.

"POTENTÍSIMO INDICIO"

"Las enormes sumas de dinero en efectivo encontradas en los registros en sus viviendas y lugar de trabajo, ocultas en huecos disimulados en paredes y techos y en otros lugares, por unos importes nunca vistos por este instructor son un potentísimo indicio", subrayó el juez en el auto.

Dichas cantidades, superiores a los 20 millones de euros, apuntó, coinciden de forma milimétrica con la "ordenada contabilidad" que llevaba Óscar Sánchez en su teléfono móvil, que fue intervenido en los registros practicados.

En ese teléfono, indicó el juez, el investigado anotaba los kilos de cocaína que la organización conseguía introducir con éxito, gracias a su ayuda, y anotaba también minuciosamente las cantidades de dinero que le correspondían.

"Pero no es solo esto, los informes policiales detallan el minucioso y experto 'modus operandi' con el que Sánchez se aseguraba de impedir cualquier investigación sobre las empresas y personas con las que colaboraba o de abortar la operación de la importación o rescate de la cocaína si no podía parar la investigación de otros. Todo ello está perfectamente documentado en las actuaciones", advirtió el magistrado.