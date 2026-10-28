El exjuez Sáenz de Tejada dice que se refería a "eliminar judicialmente" a Biedma y niega perseguirla

El exjuez Luis José Sáenz de Tejada a su llegada a declarar a la Audiencia Nacional imputado por el 'caso Leire Díez'- EDUARDO PARRA - EUROPA PRESS

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El exjuez Luis José Sáenz de Tejada ha precisado que se refería a "eliminar judicialmente" a Beatriz Biedma, la jueza de Badajoz que instruyó el caso del hermano del presidente del Gobierno, y ha asegurado que es "rotundamente falso" que la haya perseguido.

Sáenz de Tejada ha declarado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz como imputado en el 'caso Leire Díez', en el que investiga una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, que habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.

El exmagistrado ha negado "rotundamente" ante los medios a su salida de la Audiencia Nacional haber recibido algún tipo de encargo por parte de Leire Díez, alegando que desde hace años se ha reunido con "políticos y periodistas" para denunciar "la prevaricación judicial en Badajoz".

Asimismo, Sáenz de Tejada ha señalado que no contactó con Cintia Rocho, vinculada a un grupo criminal de Badajoz dedicado al narcotráfico, para pedirle "eliminar" a Biedma, algo que aseguró esa mujer ante agentes de la Guardia Civil. "Cintia Rocho es una ensoñación de alguien y lo ha vinculado a esto", ha aseverado el exmagistrado.

Y ha explicado que no se acuerda de cuándo habló de "eliminar a Biedma", pero que se refería a "un proceso judicial evidentemente" y que ese mensaje "está sacado totalmente fuera de contexto".

Por otro lado, ha reiterado que no persiguió a la jueza cerca del aeropuerto de Talavera la Real de Badajoz, a su regreso de declarar en la Audiencia Nacional en calidad de perjudicada, como ella denunció, pues mantiene que él se encontraba "a más de 450 kilómetros".

VACACIONES Y VIAJES

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil situó en un informe el punto de partida de las presuntas acciones contra Biedma en un contacto de agosto de 2024 mantenido entre los empresarios Joaquín Parra y Javier Pérez Dolset, en el que el segundo le habría preguntado al primero "si disponía de algún contacto en Badajoz, concretándose dicha solicitud en relación con el exmagistrado Sáenz de Tejada".

En agosto de 2024, se creó un grupo de WhatsApp denominado 'Vacaciones y viajes', del que formarían parte Dolset, Díez, Parra y Sáenz de Tejada, que a la postre habría sido "la principal vía de comunicación empleada en lo que respecta a esta línea de actuación", según los investigadores.

Al respecto, el exmagistrado ha indicado que dicho chat está "reconocido" y "judicializado", y que "lo creó" Parra por su "interés". "El único que tenía un interés con todas las causas pendientes que tenía y el único que estaba todo el día 'a ver si me ayudas' fue el señor Parra", ha abundado.

"Desde 2013 me he reunido con políticos y periodistas", ha detallado, señalando que, por ejemplo, en 2016 se vio con Julio Anguita, y ha subrayado que fue Parra quien le contactó para "pedir ayuda" y quien le presentó a Pérez Dolset y a Díez.

Sáenz de Tejada acusó a los investigadores de la UCO de mentir, señalando que le han realizado una "imputación falsa de hechos sin investigación alguna", en un escrito remitido a Pedraz, de forma que negó haber acosado a la jueza.

Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que, en su declaración ante el juez Pedraz, Sáenz de Tejada ha precisado que se reunió en dos ocasiones con Díez como periodista que tenía contactos con el PSOE y le entregó documentación con pruebas sobre la corrupción el juzgados de Badajoz.

El exmagistrado ha asegurado que la presunta trama no le encargó nada y tampoco le pagaron nada, según las mismas fuentes, y que Díez era una anécdota más en su lucha contra la corrupción desde 2013.

Este miércoles también ha declarado como testigo un cargo del Ministerio de Justicia que ha señaladado que no vio irregularidades en el expediente de concesión de nacionalidad a Nervis Villalobos, ex alto cargo del Gobierno venezolano de Hugo Chávez imputado en este caso.