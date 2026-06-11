La exministra de Exteriores Ana de Palacio defiende la "prosperidad basada en reglas" y "un salto cualitativo" de Europa

Archivo - La ex ministra de Asuntos Exteriores entre 2002 y 2004, Ana Palacio, en la inauguración del Seminario Revista Política Exterior, en Casa de América, a 13 de junio de 2022, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exministra de Asuntos Exteriores entre 2002 y 2004, Ana de Palacio, ha reivindicado la vigencia de la "prosperidad basada en reglas" como el motor "consenso", al tiempo que ha instado a la Unión Europea a dar un "salto cualitativo" para ser capaz de competir en un mundo "patas arriba".

Palacio ha señalado que el paradigma surgido en 1945, centrado en evitar conflictos "mediante el intercambio comercial y la colaboración internacional", se encuentra en un momento de "ruptura". Así lo ha expresado durante un evento de análisis del contexto geopolítico organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos y recogido por Europa Press.

"Hoy la primera política de interior es la política de exterior", ha indicado la exministra en relación a que actualmente los temas de índole internacional son de dominio público, en contraposición a lo que, según ella "ocurría antes". "Estamos ante un cambio de era", ha expresado.

EL FIN DE LA HEGEMONÍA ESTADOUNIDENSE

Palacio ha sostenido que Estados Unidos ha pasado de ser una "potencia hegemónica" a una "potencia prevalente", marcada por un creciente "cansancio" de ejercer como "policía del mundo".

"Europa ha podido construir sus estados sociales gracias a que la defensa se la teníamos transferida a los americanos", ha recordado, subrayando que la garantía de seguridad de EEUU ya no es tan "creíble". No obstante, ha urgido a Europa "no depender de Estados Unidos" y a hacerse "más cargo" de la situación en cuanto a "armamento convencional".

Además ha señalado a Estados Unidos como un país en el que hay "latente una sensación de inseguridad" y en el cual su presidente, Donald Trump, a quien ha tildado de "grosero", recurrentemente se "humilla a los europeos".

Ante el auge de potencias como China, Rusia o India, Palacio ha reivindicado el proyecto europeo como el "gran éxito de la humanidad de la segunda mitad del siglo XX", pero ha advertido de que el actual modelo de regulación interna es "insuficiente" para el escenario global.

SALTO CUALITATIVO

Para ella, el problema de la UE no es el diagnóstico, el cual realiza "maravillosamente bien", sino su "incapacidad" para "escalar" soluciones y actuar de forma unificada. "Europa debe dar un salto cualitativo en defensa, energía y mercado de capitales", ha esgrimido. En este sentido, ha hecho un llamamiento a superar los "cuellos de botella" en infraestructuras y a completar un verdadero mercado de capitales común.

Además ha advertido de que la Unión Europea se enfrenta a una "desindustrialización" preocupante ante la necesidad de China de exportar su exceso de producción, como los vehículos eléctricos, mientras cierra su propio mercado.

"La riqueza se produce haciendo cosas", ha sentenciado la exministra, criticando la idea de que se puede mantener la prosperidad basándose únicamente en los servicios. Así, ha propuesto abordar de forma "urgente" las redes transeuropeas de energía y frenar la "fuga de 300.000 millones de euros de ahorro europeo" que anualmente financian inversiones en Estados Unidos por la falta de un mercado de capitales común.

Finalmente Palacio ha indicado que el futuro de Europa "depende de tomar conciencia de su posición actual" y de la capacidad de sus ciudadanos y profesionales para actuar como "nodos de transmisión" de este nuevo impulso que ha considerado "necesario".