El exministro Alberto Garzón se incorpora al consejo político del 'think tank' progresista 'Ideas en Guerra'

Archivo - El ex ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, durante una entrevista para Europa Press, en el Hotel Casa de las Artes Meliá Collection, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Consumo Alberto Garzón, la exeurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop, la exdirigente de Podemos Alejandra Jacinto y la diputada autonómica de Más Madrid Beatriz Borrás forman parte del nuevo consejo político del 'think tank' progresista 'Ideas en Guerra'.

También son integrantes de este órgano el exdiputado en el Parlamento andaluz José Manuel Gómez Jurado, la periodista Virginia Alonso y el responsable de ecosocialismo de IU, Héctor Escudero.

La entidad, según ha informado en un comunicado, abre una nueva etapa marcada por una "profunda renovación y el refuerzo de su estructura organizativa".

Y con el objetivo de consolidarse como espacio de referencia del producción ideológica y debate político, incorpora un nuevo Consejo Político formado por 25 miembros procedentes del ámbito académico, de los movimientos sociales, el activismo y de la esfera institucional.

Bajo la dirección de Carlos Entenza Martínez y Ángel Muñoz Muelas, el laboratorio de ideas "redobla su apuesta por la batalla cultural, política y digital" en un "contexto de derechización, apatía y derrotismo".

En este sentido, la primera reunión del consejo político del 'think tank' será el próximo 30 de mayo en Madrid y el tema abordar será '¿Cómo interpretar el mundo presente desde una mirada progresista?'.

Tras dejar la política activa y el liderazgo de IU, Garzón se ha dedicado a su labor de articulista en medios de comunicación y ha publicado su nuevo libro 'La guerra por la energía'.