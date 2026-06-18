El exministro César Antonio Molina niega haber recibido regalos y cree que apoyar el sanchismo es una "herejía"

Archivo - Rueda de prensa con el escritor César Antonio Molina por su nueva novela Tan poderoso como el amor - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

César Antonio Molina, exministro de Cultura con José Luis Rodríguez Zapatero entre los años 2007 y 2009, ha asegurado que no recibió ningún regalo mientras fue titular de Cultura y tacha de "herejía" del socialismo el apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una entrevista en 'Espejo público' de 'Antena 3', recogida por Europa Press, el socialista ha recordado que, al ser titular de una cartera "pobre", ni le hacían regalos ni podía hacerlos.

No obstante, ha admitido que en los grandes Ministerios, "los que manejan miles y miles de millones de euros", "puede suceder" que se intercambien obsequios.

En otro orden de cosas, a avisado de que "no es sanchista", aunque sigue siendo socialista, puesto que considera, tanto al líder del Ejecutivo como a "todas las cosas que han hecho", una "herejía del socialismo".

Dicho esto, ha deslizado que el ex secretario general del PSOE de País Vasco Nicolás Redondo Terreros "debería ser una de las personas que condujera de nuevo al PSOE por los cauces de los que se ha desviado".