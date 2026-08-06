El exministro Mayor Oreja llama a una reunión de PP y Vox para ofrecer una alternativa política tras la crisis de Ceuta

Archivo - El exministro del Interior Jaime Mayor Oreja durante una entrevista para Europa Press, a 27 de febrero de 2026, en Madrid (España). J - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Neos, impulsada por el exministro de Interior Jaime Mayor Oreja, ha reclamado una reunión conjunta entre el PP y Vox para articular una alternativa política tras la crisis migratoria vivida en Ceuta, que a su juicio supone un "problema de soberanía nacional".

En un comunicado, la fundación sostiene que la situación registrada en Ceuta y Melilla va "mucho más allá" de los hechos concretos y constituye un problema de soberanía nacional que requiere una respuesta política conjunta de la oposición. Por ello, insta a los partidos que no forman parte del Gobierno a "ser capaces, de modo creciente e inteligente, de estar juntos y ofrecer una alternativa a este reto de futuro de primera magnitud".

A su juicio, la crisis de Ceuta tiene su origen en la "extrema percepción de debilidad" que España proyecta "ante sus adversarios e incluso ante quienes pueden ser sus aliados", tanto en el ámbito interno como en la política exterior.

LOS ADVERSARIOS VEN LA DEBILIDAD

"Cuando una nación decide extremar su debilidad, sus adversarios lo aprovechan". La debilidad es la consecuencia de una falta de cohesión y tiene siempre malas consecuencias", añade el exdirigente del PP.

Según la fundación Neos, esta situación vivia en Ceuta es consecuencia de la actuación del actual Ejecutivo, al que acusa de "solo poder empeorar" el problema, y sostiene que la respuesta pasa por una "alternativa" sustentada no solo en una nueva mayoría parlamentaria.