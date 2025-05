Un experto vincula la quita de la deuda a los PGE y cree que las CCAA del PP se acabarán acogiendo

Lamenta que no se sabe "nada" del desarrollo del 'cupo catalán'

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela y experto en financiación autonómica, Santiago Lago, ve complicado que la condonación de deuda autonómica se materialice este año si el Gobierno no saca adelante nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y considera que las comunidades que preside el PP tendrán "muy difícil" no acogerse a la quita pese a su 'no' inicial.

Según ha indicado en declaraciones a Europa Press, "si finalmente el Gobierno optase por no presentar los PGE, es posible que la urgencia por la condonación se reduzca y tampoco se vea en 2025", aunque ha precisado que "realmente no se sabe qué va a pasar", al ser preguntado si ve margen para que la quita se apruebe este año.

Lago, que también es investigador de Funcas, ha incidido en que el perdón de hasta 83.252 millones de euros de deuda que el Ejecutivo central ha ofrecido a las comunidades exige el respaldo del Congreso y "no está garantizado el apoyo" de una mayoría suficiente.

Cabe recordar que la quita se tendrá que materializar a través de una ley orgánica que se someterá a la votación del Congreso y el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta y podría dilatar la tramitación.

El experto ha recordado que "un buen número de gobiernos autonómicos están en contra de la condonación o del criterio de reparto del volumen condonado", como todas las del PP o Castilla-La Mancha, la excepción entre las gobernadas por el PSOE.

MANTENERSE EN EL 'NO', UN "DILEMA"

Las comunidades presididas por el PP se levantaron de la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado a finales de febrero. Su oposición a la quita se mantiene, pero el gesto de abandonar supuso una abstención de todas ellas, lo que abrió la puerta a que puedan acogerse a la quita aunque no la apoyaran.

Preguntado si cree que finalmente los 'populares' podrían aceptarla, Lago ha indicado que "sí", porque es "muy difícil decir que no", ya que "el dilema para los gobiernos autonómicos sería real".

El catedrático ha apuntado que también es "muy difícil" conciliar la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente desde hace una década, con el "giro" del modelo que se plantea en el acuerdo entre PSOE y ERC para una financiación singular de Cataluña, que saldría del régimen común y gestionaría todos los impuestos.

"Los trabajos avanzan más en estos momentos en la concreción de este segundo elemento que en el de la reforma global del sistema, pero realmente no sabemos nada sobre el contenido de esos trabajos", ha lamentado.

ARANCELES DE EEUU

Sobre si los aranceles de Estados Unidos podrían mover a las comunidades reacias a la condonación a acabar aceptándola para poder disponer de mayor liquidez al impulsar planes de apoyo a sectores afectados por la guerra comercial, Lago ha rechazado que ambos asuntos puedan relacionarse.

"Lo que en estos momentos frena a las comunidades a gastar más es la regla de gasto. Y, en todo caso, me parece que esos planes de apoyo podrían no ser necesarios dependiendo de qué decida finalmente la administración de Donald Trump. La incertidumbre es grande", ha sostenido.