Un expolicía admite reuniones con Leire Díez sobre los ERE y dice que ella presumía de ir enviada por altas esferas

El policía Rafael Salvador a su llegada a la Audiencia Nacional, a 9 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El agente jubilado de la Policía Nacional Rafael Salvador ha declarado este viernes ante el juez del 'caso Leire Díez' que se reunió en varias ocasiones con la exmilitante socialista para hablar sobre el 'caso ERE' y ha asegurado que ella presumía de ir de parte de altas esferas.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes jurídicas tras la declaración como testigo de Salvador ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga la presunta operativa que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante socialista con el objetivo de desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.

Salvador, quien fue responsable policial a la Unidad de Policía Nacional adscrita a los juzgados de Sevilla, ha asegurado que habló con Díez sobre la magistrada Mercedes Alaya, jueza instructora del 'caso ERE' y que reabrió el 'caso Aználcollar', en el que fue procesado y después absuelto el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, imputado en el 'caso Leire Díez'.

El agente jubilado ha aseverado, según las fuentes consultadas, que Díez le dijo: "Tú no sabes quién me manda a mí, me manda el que más manda", a lo que él le respondió que como si "la mandaba el Papa".

Asimismo, el agente jubilado ha negado que la exmilitante del PSOE le hubiera pedido información u ofrecido algo a cambio, añadiendo que, en todo caso, él nada hubiera aceptado.

Salvador ha explicado que se reunió con Díez la primera vez porque ella le dijo que estaba escribiendo un libro, y que en las reuniones posteriores ya hablaron sobre diversas causas judiciales relacionadas con el PSOE.

Según un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Salvador se habría reunido en varias ocasiones con la exmilitante socialista para obtener "información que pudiera comprometer a la magistrada Alaya y para cuestionar las investigaciones que llevó a cabo".

La UCO encontró en una cuenta de Drive una carpeta titulada "22 GRABACIONES RAFAEL SALVADOR", en la que había una serie de audios que recogían conversaciones entre Díez y Salvador.

Los investigadores señalaron que la exmilitante socialista le dijo a Salvador: "¿Qué podemos destapar de ella? O sea, yo necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos, y los demás los sigo yo con un libro, ¿vale?'".