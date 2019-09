El exportavoz de Hacienda de Ciudadanos deja el Congreso tras perder "la ilusión" en el proyecto

Actualizado 05/09/2019 12:36:27 CET

El ex responsable del Área de Política Fiscal de Ciudadanos, Francisco de la Torre - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

Cuando dejó en julio la dirección de Ciudadanos escribió a Rivera que su 'no es no' a Sánchez no es propio de un partido centrista

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El economista Francisco De la Torre, que fue portavoz de Hacienda de Ciudadanos la pasada legislatura, ha formalizado este jueves su renuncia al escaño que ocupaba en el Congreso después de que el pasado mes de julio ya abandonara la dirección del partido naranja al haber perdido "la ilusión" en el proyecto por la estrategia actual del equipo de Albert Rivera.

De la Torre, inspector de Hacienda, era uno de los portavoces del área económica que encabezaba Luis Garicano, ahora eurodiputado, y del que también formaba parte Toni Roldán, que también dejó el partido por discrepancias con la línea actual de Cs. Ahora el portavoz económico es Marcos De Quinto.

El que fuera presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso la pasada legislatura ya anunció el pasado 25 de julio su abandono de la dirección del partido, donde era responsable de Fiscalidad del Comité Ejecutivo, así como secretario de Programas y Áreas Sectoriales de Madrid.

En aquel momento decidió quedarse como diputado de base, y de hecho ya no presidió ninguna de las comisiones que correspondieron a Ciudadanos, pero a la vuelta de las vacaciones ha formalizado también su renuncia al escaño.

LA LÍNEA ACTUAL NO ES CENTRISTA

En su carta de julio a Albert Rivera manifestó su discrepancia con la estrategia defendida por Rivera sobre la formación de Gobierno, alegando que el "no es no" al candidato socialista, Pedro Sánchez, no es una vía propia de un partido "centrista". "He perdido la ilusión en este proyecto", resumía.

En el plano político, De la Torre censuró la estrategia que Ciudadanos ha llevado a cabo de cara a la investidura de Pedro Sánchez para afear que "tristemente" la formación se haya convertido en los últimos meses en "parte del problema" y no en "parte de la solución". En este sentido, se muestra "orgulloso" de lo logrado por el partido entre 2016, cuando Cs llegó a acuerdo con PP y con PSOE, y 2018.

"Creo que la estrategia, la forma de implementarla y el tono y las formas empleadas no son las más adecuadas, ni para Cs, ni sobre todo, para los intereses generales de España --escribió--. Creo firmemente que Ciudadanos debía ser parte de la solución a los problemas de gobernabilidad, a la desmedida influencia de los nacionalistas, así como ejercer una influencia positiva de moderación que pusiera freno al populismo".

Tras comunicar su marcha en las redes sociales, tanto Garicano como Roldán ha dado las gracias a De la Torre. "Has sido uno de los pilares de nuestro equipo desde el verano de 2015, negociando presupuestos, revisando todas las propuestas económicas, liderando las propuestas presupuestarias. Te deseo lo mejor", ha escrito Garicano en Twitter.

"El Congreso pierde a un fantástico economista, a uno de los mejores fiscalistas de España, a un extraordinario diputado y a un honesto e incansable servidor público --ha comentado Roldán en la misma red social--. Ha sido un lujo aprender y compartir estos años contigo, querido Paco".

De la Torre, que era diputado desde diciembre de 2015, revalidó su escaño en las elecciones de abril como número 6 de la lista que Albert Rivera encabezaba por Madrid. Su escaño corresponde al siguiente de la lista, que es Teresa de la Iglesia, que en la última legislatura de la Asamblea de Madrid fue portavoz de Educación de Ciudadanos.