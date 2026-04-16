El expresidente de la SEPI se acoge a su derecho a no declarar en el Senado por estar siendo investigado por la AN

Archivo - El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Cecilio Fernández Guerrero, durante una comparecencia en la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 22 de julio de 2025, en Madrid (- Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de esta empresa pública, alegando que está siendo investigando por la Audiencia Nacional (AN).

Así se ha expresado Vicente Cecilio Fernández al inicio de su comparecencia en esta comisión de investigación sobre la SEPI después de que el senador del PP Gerardo Camps le haya reprochado que guarde silencio acogiéndose a este derecho.

En concreto, el expresidente de la SEPI ha anunciado que no iba a declarar en esta comisión en base a "los derechos constitucionales" que le asisten y como consecuencia de las circunstancias específicas del procedimiento judicial en el que se encuentra inmerso.

"Sintiéndolo mucho, con absoluto respeto al Senado, a esta comisión y a todos ustedes, no puedo contestar las preguntas que me formulen", ha sentenciado.

En cualquier caso, el senador 'popular' ha continuado formulando preguntas pese al silencio del compareciente, interesándose por su posible relación con distintos cargos del Ministerio de Hacienda y de la SEPI tras su salida del organismo, así como por su eventual participación en decisiones sobre los rescates empresariales de Air Europa o Plus Ultra.

Asimismo, ha cuestionado si mantuvo interlocución con la exministra de Hacienda María Jesús Montero o con responsables de la sociedad durante el periodo en que la presidencia permaneció vacante, así como si dispuso de un despacho externo desde el que habría seguido manteniendo reuniones relacionadas con asuntos vinculados a la entidad. "¿Actuaba usted de facto como presidente en la sombra de la SEPI?", ha planteado el senador, sin obtener respuesta.

Por su parte, la formación de Abascal ha centrado sus preguntas en la etapa posterior a la salida del compareciente de la SEPI interesándose por si continuó actuando "a la sombra" del organismo y por su posterior incorporación a la empresa Servinabar en 2021.

En este sentido, ha preguntado si mantenía contactos con exdirigentes como Santos Cerdán o con Leire Díez y si desempeñó labores de intermediación en rescates públicos o contratos vinculados a empresas como Tubos Reunidos o Forestalia.

EL PSOE VE "INTERÉS" POLÍTICO ANTES DE LAS ANDALUZAS

Por último, el senador socialista ha cuestionado el sentido de la comisión de investigación y han sugerido que responde a "intereses" políticos vinculados al calendario electoral andaluz. "¿Sabe usted que si no hubiera elecciones en Andalucía, esta comisión de la SEPI no existiría?, ha alegado el PSOE.

Asimismo, el PSOE ha acusado al Partido Popular de intentar "embarrar" la trayectoria profesional del compareciente y el papel de los trabajadores de la SEPI para "sacar rédito político". "Dejen de lanzar insidias, que con tal de tumbar al gobierno son capaces de todo", ha afirmado.