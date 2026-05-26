Los expresidentes González, Aznar, Zapatero y Rajoy, invitados a la visita del Papa al Congreso

Archivo - Los ex presidentes del Gobierno Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar y Felipe González en el acto conmemorativo del 40º aniversario de la Constitución de 1978. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Los expresidentes del Gobierno Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy han sido invitados por el Congreso para asistir al acto institucional con el Papa León XIV que tendrá lugar en la Cámara el próximo 8 de junio.

Junto a ellos, el Congreso también ha enviado ya las correspondientes invitaciones a los expresidentes de las Cortes, los presidentes autonómicos y los representantes de las más altas instituciones del Estado, así como a los diputados y senadores, según confirmaron fuentes parlamentarias.

La visita del Papa al Congreso, en su condición de jefe de Estado y no como líder religioso, durará algo menos de una hora e incluirá un discurso en el hemiciclo con presencia de diputados y senadores.

León XIV será recibido por los presidentes del Congreso, Francina Armengol, y del Senado, Pedro Rollán, y juntos se dirigirán al palacio, donde saludará a los miembros de las Mesas de ambas Cámaras y los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, a los que podrá sumarse el líder de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como jefe de la oposición.

FIRMARÁ EN EL LIBRO DE HONOR

En el Salón de Pasos Perdidos también se procederá al tradicional intercambio de regalos y el Papa firmará en el Libro de Honor del Congreso antes de pasar al hemiciclo, donde la presidenta León XIV pronunciarán sendos discursos.

Ese día, los parlamentarios deberán portar el carné que les acredita como tal para poder acceder al Palacio del Congreso porque los alrededores de la institución estarán "fuertemente custodiados" y no será posible que nadie, sin el correspondiente carné, pueda superar los controles de seguridad.

Así se recoge en el listado de actuaciones necesarias para el correcto desarrollo de la visita del Papa que la Mesa de la Cámara ha aprobado en su reunión de este martes y al que tuvo acceso Europa Press.

CONFIRMAR ASISTENCIA ANTES DEL 3 DE JUNIO

En dicho listado se contempla, además, que todos los invitados, parlamentarios incluidos, deberán confirmar al Congreso su asistencia a la ceremonia del Papa León XIV antes del próximo 3 de junio.

En el hemiciclo compartirán espacio los diputados y senadores que acudan a la ceremonia del día 8 junio, si bien los portavoces de los distintos grupos parlamentarios del Congreso y el Senado tendrán un espacio reservado. Hasta la fecha ningún portavoz parlamentario ha confirmado su intención de no acudir al acto.

Las tribunas de público estarán reservadas para los invitados, pero el Congreso habilitará además la sala Constitucional y la Sala Ernest Lluch para que los integrantes a la comitiva del papa puedan seguir el acto desde estos espacios.