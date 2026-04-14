Expulsan del Pleno del Congreso a un diputado de Vox que se encaró con una letrada y con el presidente de la sesión

Archivo - El diputado de Vox, José María Sánchez García, durante un pleno en el Congreso - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Comisión Constitucional, José María Sánchez García, ha sido expulsado este martes del Pleno del Congreso tras ser llamado al orden en tres ocasiones después de haberse encarado con una letrada de la mesa presidencial y con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez y Gómez de Celis, que en ese momento presidía la sesión.

El diputado protestó desde su escaño cuando intervenía el diputado de ERC Francesc Marc Alvaro en el debate de una iniciativa del PSOE sobre el llamado 'bibliocausto' o quema de libros durante el franquismo.

Ahí recibió una primera llamada al orden, pero al rato subió a la mesa presidencial del Salón de Plenos y se quejó ante una de las letradas, provocando una segunda reconvención por parte de Gómez de Celis, que le avisó del riesgo de ser expulsado.

Pero Sánchez García no se calmó, sino que al poco se acercó al presidente y siguió protestando, hasta que al final le convencieron de que se bajara. Conforme al reglamento, y tras tres avisos, Gómez de Celis anunció la expulsión del diputado de Vox, lo que le impedirá participar en los debates y votaciones del resto de sesión.